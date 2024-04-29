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Експерт пояснив, чи небезпечніші російські ракети, які летять з боку Польщі

Понеділок 29 квітня 2024 19:53
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Експерт пояснив, чи небезпечніші російські ракети, які летять з боку Польщі Фото: експерт розповів, навіщо росіяни запускають по Україні ракети через територію Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Костянтин Криволап

Росіяни створюють додаткове навантаження для української протиповітряної оборони, коли їхні ракети залітають на територію Польщі, а потім повертаються до України.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

За його словами, Україна налаштовує власні системи ППО на конкретний сегмент, щоб відстежувати ворожі ракети. Вони "бачать" не на 360 градусів, така можливість є лише у оперативно-тактичних комплексів, які діють на коротких відстанях.

"Чим більше радар і чим на більшу відстань він бачить, тим більше він стаціонарний. І якщо щось залітає із заходу, його треба розвертати, а це ціла справа. Коли ракети заходять ще й з боку Польщі - це додаткове напруження для нашої ППО", - зазначив Криволап.

Проліт російських ракет над Польщею

Нагадаємо, російські окупанти часто завдають масованих ударів по території України. Для цього вони, зокрема, використовують крилаті ракети далекого радіусу дії.

Вже кілька разів під час таких атак ракети залітали у повітряний простір Польщі.

Зокрема, останній такий інцидент стався 24 березня вночі. Ракета залишалася у польському повітряному просторі майже 40 секунд.

Також нещодавно прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що падіння російської ракети зафіксували за 15 кілометрів від українського кордону з Польщею.

Більш детально про такі інциденти - у матеріалі РБК-Україна.

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