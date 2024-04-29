Эксперт объяснил, опаснее ли российские ракеты, которые летят со стороны Польши

Россияне создают дополнительную нагрузку для украинской противовоздушной обороны, когда их ракеты залетают на территорию Польши, а потом возвращаются в Украину.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

"Чем больше радар и чем на большее расстояние он видит, тем более он стационарный. И если что-то залетает с запада, его нужно разворачивать, а это целое дело. Когда ракеты заходят еще и со стороны Польши - это дополнительное напряжение для нашей ПВО", - отметил Криволап.

По его словам, Украина настраивает собственные системы ПВО на конкретный сегмент, чтобы отслеживать вражеские ракеты. Они "видят" не на 360 градусов, такая возможность есть только у оперативно-тактических комплексов, которые действуют на коротких расстояниях.

Пролет российских ракет над Польшей

Напомним, российские оккупанты часто наносят массированные удары по территории Украины. Для этого они, в частности, используют крылатые ракеты дальнего радиуса действия.

Уже несколько раз во время подобных атак ракеты залетали в воздушное пространство Польши.

В частности, последний такой инцидент произошел 24 марта ночью. Ракета оставалась в польском воздушном пространстве почти 40 секунд.

Также недавно премьер Польши Дональд Туск заявил, что падение российской ракеты зафиксировали в 15 километрах от украинской границы с Польшей.

Более детально о таких инцидентах - в материале РБК-Украина.

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