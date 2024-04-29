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Эксперт объяснил, опаснее ли российские ракеты, которые летят со стороны Польши

Понедельник 29 апреля 2024 19:53
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Эксперт объяснил, опаснее ли российские ракеты, которые летят со стороны Польши Фото: эксперт рассказал, зачем россияне запускают по Украине ракеты через территорию Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Константин Криволап

Россияне создают дополнительную нагрузку для украинской противовоздушной обороны, когда их ракеты залетают на территорию Польши, а потом возвращаются в Украину.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

По его словам, Украина настраивает собственные системы ПВО на конкретный сегмент, чтобы отслеживать вражеские ракеты. Они "видят" не на 360 градусов, такая возможность есть только у оперативно-тактических комплексов, которые действуют на коротких расстояниях.

"Чем больше радар и чем на большее расстояние он видит, тем более он стационарный. И если что-то залетает с запада, его нужно разворачивать, а это целое дело. Когда ракеты заходят еще и со стороны Польши - это дополнительное напряжение для нашей ПВО", - отметил Криволап.

Пролет российских ракет над Польшей

Напомним, российские оккупанты часто наносят массированные удары по территории Украины. Для этого они, в частности, используют крылатые ракеты дальнего радиуса действия.

Уже несколько раз во время подобных атак ракеты залетали в воздушное пространство Польши.

В частности, последний такой инцидент произошел 24 марта ночью. Ракета оставалась в польском воздушном пространстве почти 40 секунд.

Также недавно премьер Польши Дональд Туск заявил, что падение российской ракеты зафиксировали в 15 километрах от украинской границы с Польшей.

Более детально о таких инцидентах - в материале РБК-Украина.

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