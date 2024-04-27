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Російська ракета впала за 15 км від польського кордону, - Туск

Львівська область, Субота 27 квітня 2024 14:10
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Російська ракета впала за 15 км від польського кордону, - Туск Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Одна з ракет, якими сьогодні атакувала РФ, впала на українській території за 15 км від кордону з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у Twitter.

Туск написав, що у Львівській області сьогодні вночі "впали десятки бомб і ракет". За словами прем'єра, одна з російських ракет впала за 15 км від польського кордону.

Крім того, Туск розкритикував свого попередника, колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? І те, і те?" - написав він.

Ймовірно, Туск мав на увазі конференцію національно-консервативних кіл, яка проходить у Будапешті. На ній був присутній Моравецький та глава кабінету президента Польщі Марчін Масталерек.

Нова нічна атака Росії

Цієї ночі Росія атакувала Україну, випустивши 34 ракети різних типів (зокрема, аеробалістичні "Кинджали"). Українська протиповітряна оборона збила 21 ворожу ракету.

При цьому Польща за ніч двічі підіймала у повітря авіацію через російську атаку.

Російські окупанти атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Там виникли пожежі. Відомо, що у Львівській області також пошкоджено два об'єкти енергетики у двох районах.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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