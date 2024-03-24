ua en ru
Нд, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні

Польща, Неділя 24 березня 2024 08:09
UA EN RU
Російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні Фото: Ракета РФ залетіла на територію Польщі під час удару по Україні
Автор: Наталія Гурковська

Російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО.

"24 березня о 4.23 відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальнею авіацією РФ. Об'єктами ударів стали міста на заході України", - йдеться у повідомленні.

За даними польських військових, об'єкт увійшов до польського простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд.

"Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи. Сьогодні ввечері було запущено всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Серед іншого було задіяно польську та союзну авіацію", - уточнили у відомстві.

У Польщі зазначили, що на постійній основі стежить за ситуацією на території України і завжди готова забезпечити безпеку польського повітряного простору.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна в Україні
NEWS
Майже 1000 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Майже 1000 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими