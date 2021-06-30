Эксперт объяснила, почему Байден и Путин не заключили сделку об Украине

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в Женеве. Стороны никакой сделки по Украине не заключили, хотя тему поднимали.

Почему лидеры стран не заключили сделку по Украине, объяснила аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу" .

По ее словам, договориться о каких-то компромиссах в обход Украины невозможно, потому что эти решения потом элементарно не будут легитимизированы украинским обществом и власть это уже поняла.

"То есть это может привести только к внутренней нестабильности. А еще меньше чем в войне наши западные партнеры заинтересованы в том, чтобы Украина превратилась в страну управленческого хаоса", - сказала Золкина.