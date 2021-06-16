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Путин и Байден затронули тему Украины. Президент США поддерживает минские соглашения

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Женева, Среда 16 июня 2021 18:56
Путин и Байден затронули тему Украины. Президент США поддерживает минские соглашения Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудили Украину. Байден поддержал минские соглашения.

Об этом заявил на брифинге Путин.

Первый вопрос, который задали президенту РФ на пресс-конференции после встречи с Байденом, касался Украины.

"Тема Украины затрагивалась. Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения", - заявил Путин.

Встреча Путина и Байдена продолжалась три часа.

Напомним, ранее Песков говорил, что Путин на саммите в Женеве может обозначить позицию Российской Федерации по возможности вступления Украины в НАТО.

Кроме того, Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в НАТО.

Отметим, глава МИД Украины Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году.

На саммите лидеры государств Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ. В то же время НАТО призвало Украину к внедрению реформ.

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