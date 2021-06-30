Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу

Мирные переговоры по Донбассу переживают глубокую депрессию. Шанс на оживление процесса может появиться после встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в июле. Но пока позиция России не позволяет достичь даже минимальных компромиссов. Подробнее – в материале РБК-Украина.

"Минск" родился еле живым. То, что было подписано в 2015 году, оно еле живое… Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду решения этих вопросов", – заявил Владимир Зеленский в одном из недавних интервью.

Этой цитатой украинский президент зафиксировал очевидное – прогресса в мирных переговорах в существующих форматах нет и пока не предвидится. Последнее весомое решение в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) было принято почти год назад. Тогда стороны договорились об очередном прекращении огня.

Новое перемирие, вопреки ожиданиям, было недолговечным. С конца зимы напряжение заметно усиливалось. В пиковой точке – средине апреля – Россия стянула к украинским границам больше 100 тысяч военных и ударную технику. Боевики на неподконтрольном Донбассе, очевидно, также получили от кремлевских кураторов "добро" на активизацию боевых действий, ведь количество жертв в то время заметно выросло.

Аналитики и эксперты тогда объясняли, что таким образом Москва поднимает ставки в ожидании встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Ближе к женевскому саммиту ситуация на Востоке Украины действительно стабилизировалась. Однако по его итогу прорыва в "украинском вопросе" не произошло. Лидеры США и РФ лишь очертили свои позиции. Потому пока сложно рассчитывать на кардинальные перемены в мирном процессе, хотя шансы все же остаются.

Сверили часы

"Очень сомнительно, что такие встречи вообще могут давать быстрый эффект или эпохальные изменения. Для Украины позитивом является то, что президенты США и России хотя бы разговаривают друг с другом. Это уже уменьшает вероятность резкой агрессии со стороны России", – объяснил РБК-Украина глава правового комитета Рады и участник ТКГ Андрей Костин.

Впрочем, и поля для маневра у Путина и Байдена на этой встрече особо не было. Насельник Кремля в который раз повторил, что у России в конфликте на Донбассе только одно обязательство – "способствовать реализации Минских соглашений", и обвинил Киев в отказе от их выполнения. Хозяин Белого дома ожидаемо выступил в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также важности дипломатических усилий в рамках "Минска".

Байден и Путин не достигли консенсуса по Украине (фото: Official White House Photo by David Lienemann)

Перед женевским саммитом звучали опасения, что мировые лидеры могут достигнуть неких договоренностей об Украине за ее спиной. Потому главный результат этой встречи: "украинский вопрос" не стал разменной монетой в отношениях между Штатами и Россией. Тут сыграло свою роль и то, что большинство украинцев критично настроено к идее уступок РФ в вопросе Донбасса.

"Договориться о каких-то компромиссах в обход Украины невозможно, потому что эти решения потом элементарно не будут легитимизированы украинским обществом и власть это уже поняла. То есть это может привести только к внутренней нестабильности. А еще меньше чем в войне наши западные партнеры заинтересованы в том, чтобы Украина превратилась в страну управленческого хаоса", – добавила аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.

Что примечательно, еще до саммита Байдена и Путина стало известно, что Владимир Зеленский приглашен в Вашингтон. Встреча лидеров США и Украины запланирована на июль и вопрос войны на Донбассе станет одной из главных тем визита.

Вице-премьер-министр – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что именно там будут достигнуты определенные договоренности. Но бояться, что Украину попытаются принудить к невыгодным уступкам – не стоит.

"Мы уже свое отбоялись. Бояться нужно было семь лет назад, когда мы были настолько слабыми и беззащитными, что они (россияне, – ред.) могли зайти дальше. Сейчас мы взрослеем и делаем "домашние заседания", в том числе реформы, для себя. Дальше все придет само собой", – отметил РБК-Украина вице-премьер.

Еще один участник украинской делегации в ТКГ, глава международного комитета Рады Александр Мережко видит в происходящем позитивные сигналы. По его мнению, США возвращаются на международную арену как лидер демократического мира и будут занимать более активную позицию.

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты будут уделять больше внимания ситуации вокруг Украины, в том числе урегулированию конфликта на Востоке Украины, связанного с агрессией России против Украины. Возможно они согласятся на то, чтобы расширить Нормандский формат и принять в нем участие", – отметил нардеп.

Спасти Норманди

Уже почти год в мирном процессе по Донбассу практически нет прогресса. Россия блокирует решение жизненно важных проблем по типу обмена пленными и открытия КПВВ, чтобы добиться уступок на ключевом фронте – политическом. Речь о порядке выполнения Минских договоренностей, а если еще проще, то когда Украина получит контроль над своей границей: до местных выборов в ОРДЛО или после.

Эти споры с завидной регулярностью, но безрезультатно, проходят на площадке Трехсторонней контактной группы. Переговоры на самом высоком уровне – Нормандской четверке – пока не планируются, потому как до сих пор не выполнены все пункты коммюнике Парижского саммита еще от декабря 2019 года. А это опять-таки освобождение пленных, разведение сил на линии фронта и открытие КПВВ.

Украинская власть надеется, что разорвать этот порочный круг помогут США. Включение Штатов в переговоры на уровне Норманди, либо же появление нового формата, где будут затронуты вопросы не только Донбасса, но и Крыма, а также "Северного потока - 2" – одна из ключевых идей.

Ермак выступает за присоединение США к мирным переговорам (фото: president.gov.ua)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил изданию, что Нормандский формат требует трансформации и расширения. "Мы уверены, что сегодня появился реальный шанс к привлечению Соединенных Штатов к переговорному процессу. И это может дать свой результат. И Украина сделает для этого все возможное", – добавил он в комментарии РБК-Украина.

Резников уточнил, что у США есть возможности уже сейчас подключиться к мирному процессу. И для этого не обязательно создавать новый формат переговоров.

"Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ. Также есть площадка, где они были – это Женева, там проходили первые консультации и встречи по конфликту на Донбассе (речь о переговорах Украина-ЕС-США-Россия, которые прошли в Женеве 17 апреля 2014 года, – ред.). Ее можно возродить", – объяснил вице-премьер.

В свою очередь в посольстве США в Украине изданию отметили, что главное препятствие на пути к миру – это Россия, а не формат мирных переговоров. Мол, Россия начала этот конфликт и теперь несет полную ответственность за его прекращение. Об этом напрямую говорили и Байден с Путиным, заявил изданию спикер американского посольства Дэниел Лэнгенкэмп.

"Что касается участия США в мирном процессе, мы полны решимости продолжать поддерживать Украину максимально эффективным образом. Мы по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям по восстановлению полного контроля украинского правительства над всей территорией Украины. В пределах ее международно признанных границ, включая Крым, а также территориальные воды Украины", – сказал он.

Шаги навстречу

Однозначной позиции США по поводу возможного присоединения к мирным переговорам – нет. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд уточнила, что вначале Штаты проведут интенсивные переговоры с Украиной, чтобы определить какой способ реализации Минских соглашений был бы для нее приемлемым.

"Навряд ли Штаты будут готовы продавливать идею изменить переговорный формат, обнулить переговоры и перезапустить их в качестве, к примеру, "Нормандской пятерки" с привлечением США. Штаты будут приобщаться к переговорному процессу таким образом, чтобы не создавать точки напряжения в отношениях с Россией и европейскими партнерами", – отметила РБК-Украина Мария Золкина.

Она добавила, что пока не стоит ждать, что США включатся в процесс в качестве полноценного третьего модератора на уровне с Германией и Францией. Скорее всего, Штаты остановятся на идее назначения нового спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины. Тогда могут возобновиться двухсторонние консультации как было во времена Курта Волкера и Владислава Суркова.

Россия не готова идти на компромиссы для завершения войны (фото: Sean Gallup/Getty Images)

В то же время многое в этом вопросе зависит и от позиции Кремля. Если раньше идею привлечения США к переговорам там отметали полностью, то на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что это возможно, если Вашингтон подтолкнет Киев к выполнению Минска. Он уточнил, что "при нынешнем подходе американцам там делать нечего".

"Россия хочет выполнения Минских соглашений только в своем прочтении, а это совсем другая история. Потому они делают все, чтобы подвесить эту ситуацию и завести ее в бесконечный тупик. Прогнозирую, что они будут против любого изменения форматов, которое могло бы в теории привести к прогрессу и выходу переговоров из тупика", – сказал РБК-Украина представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский.

По его мнению, переломать Кремль могли бы новые жесткие санкции со стороны Запада, наподобие тех, под которые попал режим Александра Лукашенко в Беларуси. Правда такой ход в ближайшей перспективе, видимо, не вписывается в тактику нынешней американской власти.

Очевидно, многое в этой истории будет зависеть и от запланированного визита Владимира Зеленского в США. И судя по настроениям администрации Байдена после прошлых контактов с украинской властью – уровень поддержки, в том числе и в противостоянии с Россией, будет зависеть и от ряда прямо несвязанных вопросов, таких как успехи в борьбе с коррупцией и внедрение реформ.

* * *

Украина оказалась в своего рода цейтноте, ведь уже осенью ситуация для нее на разных фронтах уже может выглядеть совсем иначе. В Германии – одной из основателей Нормандского формата – появится новый канцлер. В России пройдут выборы в Госдуму, а к ним планируют привлечь держателей "двухглавых" паспортов на оккупированном Донбассе.

"В такой сложной ситуации, когда идет война и продолжается оккупация, переговоры нельзя вести в настроении "нужно быстро успеть" – это главная западня. Сейчас важно не наделать поспешных глупостей ни на какой из площадок и честно сказать, что это надолго. Нет у нас окна возможностей, наша возможность она придет", – объяснил изданию один из участников мирных переговоров.

Судя по всему, признание того, что "это надолго" с возможной изоляцией неподконтрольных территорий "до лучших времен" – один из вероятных, но пока не приоритетных сценариев. Вопрос "стены" от ОРДЛО может быть вынесен на референдум, но в самом крайнем случае, если все другие планы не сработают, заявил президент.

"Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно в нормандском формате... Если все это не удастся, то о "стене" будет голосовать народ Украины", – уточнил Зеленский.