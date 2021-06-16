Путин и Байден договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон
На встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена договорились о том, что страны возвращают своих послов в Москву и Вашингтон. Стороны усилят диалог на дипломатическом уровне.
Об этом на пресс-конференции после саммита заявил российский президент.
"Что касается возвращения послов в места своей работы в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы. Когда конкретно - это вопрос чисто технического характера", - отметил Путин.
По его словам, также договорились, что МИД России и американский Госдеп начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке.
"Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много", - добавил Путин.
Напомним, на саммите президентов России и США также обсудили украинский вопрос. По словам Путина, Джо Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения. А перспектива вступления Украины в НАТО обсуждалась "мазком".
На встрече в Женеве лидеры обеих стран обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения, а также сотрудничество в Арктике.