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Путин и Байден договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон

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Женева, Среда 16 июня 2021 18:57
Путин и Байден договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

На встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена договорились о том, что страны возвращают своих послов в Москву и Вашингтон. Стороны усилят диалог на дипломатическом уровне.

Об этом на пресс-конференции после саммита заявил российский президент.

"Что касается возвращения послов в места своей работы в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы. Когда конкретно - это вопрос чисто технического характера", - отметил Путин.

По его словам, также договорились, что МИД России и американский Госдеп начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке.

"Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много", - добавил Путин.

Напомним, на саммите президентов России и США также обсудили украинский вопрос. По словам Путина, Джо Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения. А перспектива вступления Украины в НАТО обсуждалась "мазком".

На встрече в Женеве лидеры обеих стран обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения, а также сотрудничество в Арктике.

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