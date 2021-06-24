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Зеленский о встрече Байдена и Путина: никто никому не передавал Украину

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Киев, Четверг 24 июня 2021 21:37
Зеленский о встрече Байдена и Путина: никто никому не передавал Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что на встрече президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве не было никаких обещаний насчет украинской стороны. В частности, "никто никому не передавал" Украину.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук на канале "1+1".

По его мнению, обе стороны не получили выводы и ответы на все вопросы. При этом американский президент поднимал вопрос Донбасса и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Уверен, потому что президент Байден мне говорил об этом. По НАТО, уверен, что говорили, уверен действительно, что "одним мазком". Уверен, что Путин получил информацию, что завтра или послезавтра вряд ли Украина получит НАТО или ПДЧ", - отметил Зеленский.

Он также выразил уверенность в том, что Байден насчет Украины ничего не обещал Путину.

"Я считаю, что положительно, что они встретились. Точно никто никому не передавал Украину, я уверен. Они знают мое отношение, США знают мое отношение к этому", - добавил Зеленский.

Напомним, по итогам саммита в Женеве российский президент Владимир Путин заявил, что стороны обсудили Украину, и Джо Байден поддержал выполнение минских соглашений.

Кроме того, Путин говорил, что по вопросу вступления Украины в НАТО "нечего обсуждать".

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