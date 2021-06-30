RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Експерт пояснила, чому Байден і Путін не уклали угоду про Україну

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори в Женеві. Сторони ніякої угоди по Україні не уклали, хоча тему піднімали.

Чому лідери країн не уклали угоду по Україні, пояснила аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу".

За її словами, домовитися про якісь компроміси в обхід України неможливо, тому що ці рішення потім елементарно не будуть легітимізовані українським суспільством і влада це вже зрозуміла.

"Тобто це може призвести тільки до внутрішньої нестабільності. А ще менше ніж у війні наші західні партнери зацікавлені в тому, щоб Україна перетворилася на країну управлінського хаосу", - сказала Золкіна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський впевнений, що на зустрічі Байдена з Путіним у Женеві не було жодних обіцянок щодо української сторони.

Зазначимо, за підсумками саміту в Женеві російський президент Володимир Путін заявив, що сторони обговорили Україну, і Джо Байден підтримав виконання Мінських угод.

Крім того, Путін і Байден домовилися повернути послів до Москви і Вашингтона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінДжозеф Байден