Експерт назвав загрози поступового оточення росіянами Авдіївки для гарнізону

Російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку у Донецькій області. Якщо їм все-таки вдасться, це значно ускладнить завдання українських військ з оборони міста.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна" .

Як повідомлялося два тижні тому, російські підрозділи спробували закріпитися в житловій забудові в південній частині Авдіївки. Окупанти, ймовірно, досі перебувають на кількох вулицях приватного сектору.

Йдеться про район трохи на північ від "Царської охоти" - вулиця Соборна та прилеглі до неї. Це передмістя, де деякі будинки вже під російським контролем.

"Бої йдуть за кожне подвір'я. Для боїв у забудові потрібні підготовлені та добре навчені штурмові загони. Ведення таких боїв вважається найскладнішим. Не готовий говорити про наші можливості, але те, що ворог постійно б'є по наших захисниках артилерією, мінометами та авіацією, це факт", - розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, як тільки росіяни зайдуть в багатоповерхову забудову, ситуація може взагалі стати критичною. Поки цього не сталося, але тенденції тривожні.

На півночі росіяни не залишають планів просунутися до селища Хімік. Експерти припускають, що його захоплення може стати ключовим епізодом, який кратно ускладнить завдання оборони Авдіївки.

Проте, за словами Селезньова, не менш загрозлива ситуація склалася з південного боку від міста.

"Я скоріше орієнтуюсь на те, що росіяни можуть прорватися в район ресторану "Бревно". Сюди вони просуваються з південного боку і саме там знаходиться головна логістична дорога. А багатоповерхова забудова починається з 9-го кварталу і вище", - наголосив експерт.

Бої за Авдіївку

З початку жовтня 2023 року російські солдати продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто, а потім й окупувати його.

При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом. Але не назвав конкретних цифр.

Також нещодавно повідомлялося, що російські загарбники зайшли у декілька будинків дачного масиву поблизу Авдіївки. Однак наразі вуличних боїв у місті немає.