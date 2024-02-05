Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна

Ситуація в Авдіївці наближається до критичної. Росіяни наступають із кількох сторін і намагаються прорватися до міської забудови, українські захисники стійко відбивають штурми.

Докладніше про те, що відбувається на підступах до Авдіївки та в самому місті, чому вона стала нав'язливою ідеєю Володимира Путіна та чого очікувати найближчими тижнями, - у матеріалі РБК-Україна .

При підготовці матеріалу використовувалися: зведення Генштабу, дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) та проекту DeepState, заяви спікера 47-ї бригади "Магура" Дмитра Лазуткіна, начальника Авдіївської міської військово-громадянської адміністрації Віталія Барабаша, російського диктатора Володимира Путіна, коментарі експерта Владислава Селезньова

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Росія наступає з півдня та півночі. Що відбувається під Авдіївкою

Аналітики кажуть про часткові успіхи російських військ під Авдіївкою, проте офіційних даних із цього приводу майже немає. У зведеннях Генерального штабу ЗСУ йдеться лише про те, що Сили оборони стримують противника, який не залишає спроб оточити місто.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат", - зазначають у Генштабі, додавши, що за минулу добу українські сили відбили понад 40 ворожих атак у районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського та Невельского.

Аналітики DeepState повідомляють про російські штурми на півдні та півночі Авдіївки. На північних околицях є просування у бік кар'єру. На захід йдуть запеклі бої за кожен будинок у Первомайському. Сюди окупанти перекидають додаткові ресурси, щоб закріпитись у селі.

Фото: росіяни наступають з кількох сторін і все ближче до Авдіївки фото deepstatemap.live)

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про просування росіян по трасі Н-20 Слов'янськ-Маріуполь на східній стороні Авдіївки. Судячи з карт, це може бути район наступу з боку Кам'янки або на південь від садового товариства "Виноградники".

Так звані "Z-воєнкори" стверджують, що окупанти нібито просунулися біля Авдіївського кокспохімічного заводу (АКХЗ) на північно-західній околиці та біля села Степове. Начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї бригади ЗСУ "Магура" Дмитро Лазуткін заперечує. За його словами, лінія фронту іноді зміщується на 50-100 метрів, але це несуттєві зміни.

"До цього треба ставитись уважно і розуміти, що надалі вони не залишать спроб перерізати логістику. Їм через Степове, через Бердичі не вдалося це зробити, не вдалося зайти на Авдіївський хімічний завод, тому що їх там знищили", - зазначив він в ефірі одного із телеканалів.

Він також підкреслив, що на північ від Авдіївки противник втрачає людей і техніку, не заходить колонами, а використовує по кілька БМП за підтримки артилерії, атакує керованими авіабомбами. За його словами, втрати російської армії перевершують українські у 10 разів, у техніці - ще більше.

Позиційні бої тривають також у районі ресторану "Царська охота" на околицях Авдіївки. Лазуткін зазначає, що з кожним днем захищати місто стає все важче і прямо зараз Сили оборони вступають у таку фазу, яка потребує високої концентрації та керованості на місці. Військовий експерт, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов так пояснює вороже просування.

"Воно пов'язана з тим, що у росіян фактично тотальна перевага в живій силі, техніці та засобах артилерійського ураження. Плюс активно використовується авіаційна компонента", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

З якими загрозами можуть зіткнутися українські захисники

Два тижні тому російські підрозділи спробували закріпитися в житловій забудові в південній частині Авдіївки. Окупанти, ймовірно, досі перебувають на кількох вулицях приватного сектору. Йдеться про район трохи на північ від "Царської охоти" - вулиця Соборна та прилеглі до неї. Це передмістя, де деякі будинки вже під російським контролем.

"Бої йдуть за кожне подвір'я. Для боїв у забудові потрібні підготовлені та добре навчені штурмові загони. Ведення таких боїв вважається найскладнішим. Не готовий говорити про наші можливості, але те, що ворог постійно б'є по наших захисниках артилерією, мінометами та авіацією, це факт. Головний момент, який відзначають багато експертів, - як тільки ворог зможе зайти в багатоповерхову забудову, ситуація може взагалі стати критичною. Поки цього не сталося, але тенденції тривожні", - каже Селезньов.

Фото: на південь від Авдіївки ведуться бої в районі "Царської охоти", поряд вулиця Соборна частково зайнята ворогом, є загроза просування в забудову в мікрорайоні 9-й квартал (google.com/maps)

На півночі росіяни не залишають планів просунутися до селища Хімік. Є думка, що його захоплення може стати ключовим епізодом, який кратно ускладнить завдання оборони Авдіївки. Проте, за словами експерта, не менш загрозлива ситуація склалася з південного боку.

"Я скоріше орієнтуюсь на те, що росіяни можуть прорватися в район ресторану "Бревно". Сюди вони просуваються з південного боку і саме там знаходиться головна логістична дорога. А багатоповерхова забудова починається з 9-го кварталу і вище", - наголосив він.

Також окупанти могли частково захопити район північних дач. Звідси до дороги, що постачає Авдіївський гарнізон, трохи більше півтора кілометра, що створює загрози захисникам на коксохімі, адже можлива втрата заводу разом із ударом по логістиці суттєво похитне оборонний контур. За даними журналіста Андрія Цаплієнка, росіяни скористалися погодою, неможливістю якісної аеророзвідки та нібито прорвалися до міста з боку кар'єру.

"Військові, з якими я говорив, переконані, що достатньо відправити на посилення добре підготовлені до бою в місті резерви, і прорив ще можна ліквідувати", - зазначив він.

За його словами, кілька тижнів тому таким чином вдалося нейтралізувати прорив у районі "Царської охоти". Наразі питання у тому, чи є резерви у Сил оборони для підсилення. Начальник місцевої адміністрації Віталій Барабаш підтверджує, що росіянам вдалося зайти до дачного масиву на околиці, але не просунутися в самій Авдіївці.

"Щодо просування у місті та вуличних боїв в Авдіївці я інформацію не підтверджую. Те, що вони зайшли до дачного масиву, який біля міста, - так. Але це не є міською забудовою, це не вулиці міста", - сказав він.

Фото: з півночі росіяни наступають на АКХЗ та в районі кар'єру, зайшли на північні дачі, але вуличних боїв поки немає (google.com/maps)

Владислав Селезньов називає перспективи штурму АКХЗ згубною справою для ворога. На його території масивні будівлі зі сталі та бетону, а підземні комунікації дозволяють Силам оборони скритно переміщатися.

"Скільки разів ворог не намагався атакувати АКХЗ, у нього не виходило. Однак він таки намагається взяти захисників в оточення, як тільки він зможе це зробити, перерізавши постачання, це призведе до досить кризових історій. Ми ж пам'ятаємо історію з обороною великих підприємств у Маріуполі, коли вони були в повному оточенні, і пам'ятаємо, чим це закінчилося. Оевидно, якщо АКХЗ буде оточений, навряд чи можна говорити про утримання позицій протягом тривалого часу. Думаю, тому Цаплієнко наголошує на тому, що важливо в рамках контрударів відкинути передові штурмові загони РФ, щоб стабілізувати обстановку", - зазначив він у розмові з виданням.

Нав'язлива ідея. Чи приїде Путін, щоб записати звернення з Авдіївки

Незважаючи на часткові успіхи російської армії, "Z-воєнкори" далекі від ейфорії. Зокрема, як зазначають деякі Telegram-пабліки, Збройні сили України зберігають не лише здатність вести оборону, а й контратакувати. Тим часом те, що захоплення Авдіївки реально стало нав'язливою ідеєю, не приховує навіть Володимир Путін.

"Один з найважливіших напрямків, де зараз йдуть бойові дії - Авдіївка. Група "ветеранів" попереду наших кадрових військ обігнала їх, прорвала оборону і вийшла на околиці Авдіївки. Захопили 19 будинків і утримують їх", - заявив він 31 січня.

Анонімний Telegram-канал "Кремлівська табакерка" пише про плани Путіна напередодні березневих виборів відвідати окупований Донецьк. Нібито ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін вже отримав сигнал про підготовку візиту "на найвищому рівні".

Фото: Володимир Путін, можливо, хоче відвідати окупований Донецьк та записати "переможне відео" з Авдіївки (Getty Images)

Передбачається, що Путін хоче записати звернення на фоні західної техніки із підвалів Авдіївки. Диктатор дотримується думки, що у підвалах коксохіму нібито заховано багато "зброї НАТО", у тому числі танків та бронемашин. У зв’язку з цим він вимагає прискорити захоплення Авдіївки до перших чисел березня. Міністру оборони РФ Сергію Шойгу та командувачу окупаційних військ Валерію Герасимову довели відповідне завдання, пише канал.

Владислав Селезньов сумнівається, що Путін дійсно планує поїздку для запису відео.

"Він дуже обережний у питаннях власної безпеки. Досить згадати, як за два роки війни він двічі чи тричі побував у штабі російського угруповання військ, задіяного в так званому "СВО", у Ростові. Ще раз у Маріуполі, на Арабатській стрілці, і все", - зазначив він.

При цьому захоплення Авдіївки напередодні виборів надзвичайно важливе для Путіна.

"Авдіївка медійно підсвічена. Відповідно взяття її під контроль створить ореол перемоги російської армії. Оскільки останніх масштабних успіхів ця армія досягала ще в Соледарі та Бахмуті", - наголосив експерт.

Що відомо про наступальні можливості РФ та чи вистоє Авдіївка

Як заявляла розвідка США, з початку штурмів у районі Авдіївки у жовтні та станом на середину грудня росіяни втратили тут близько 13 000 осіб. За місяць начальник військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що на січень ці цифри значно зросли. А в недавньому інтерв'ю для CNN він анонсував "цікаві місяці" війни, додавши, що в наступні півроку російський наступ захлинеться і відкриється можливість для українського.

Фото: утримання Авдіївки залежить від того, чи мають Сили оборони достатні ресурси (Getty Images)

Експерт Владислав Селезньов зазначає, що в районі Авдіївки зосереджено близько 40 тисяч росіян. Причому кілька місяців тому називалася приблизно така сама цифра. А це означає, що, незважаючи на неймовірні втрати, підкріплення надходить. Звичайно, ворог продовжує сточувати ресурси, але за рахунок великого потенціалу навряд чи це якось уповільнить вороже просування. Принаймні до весни.

"На цьому наголошує генерал Буданов, що до початку березня ворог ще матиме ресурс і продовжить наступальні дії. На цей проміжок часу він має ресурсні можливості", - розповів він РБК-Україна.

Найближчими тижнями саме цей момент визначатиме ситуацію в Авдіївці.

"Щодо ворожих ресурсів ми більш-менш обізнані. Про можливості українських військ жодної інформації у відкритих джерелах ми не знайдемо. Але ми бачимо, як командувачі Олександр Тарнавський та Олександр Сирський нарікають на нестачу артилерійських снарядів. Думаю, по деяких інших позицій у нас теж дефіцит, це впливає на поле бою. За таких умов робити прогнози на рівні "ми все втримаємо, нам все вдасться", мабуть, не варто. Тому що голими руками воювати з танками можна, але результат такого протистояння очевидний… Думаю, і ворог відчуває, що нам не вистачає ресурсів, тому левову частину своїх сил спрямовує на Авдіївку", - додав Селезньов.