Эксперт назвал угрозы постепенного окружения россиянами Авдеевки для гарнизона

Российские захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку в Донецкой области. Если им все-таки удастся, это значительно усложнит задачу украинских войск по обороне города.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что происходит в Авдеевке и почему она стала навязчивой идеей Путина" .

Как сообщалось две недели назад, российские подразделения попытались укрепиться в жилой застройке в южной части Авдеевки. Оккупанты, вероятно, до сих пор находятся на нескольких улицах частного сектора.

Речь идет о районе немного севернее "Царской охоты" - улица Соборная и прилегающие к ней. Это пригород, где некоторые дома уже находятся под российским контролем.

"Бои идут за каждый двор. Для боев в застройке нужны подготовленные и хорошо обученные штурмовые отряды. Ведение таких боев считается самым сложным. Не готов говорить о наших возможностях, но то, что враг постоянно бьет по нашим защитникам артиллерией, минометами и авиацией, это факт", - рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, как только россияне зайдут в многоэтажную застройку, ситуация может стать критической. Пока этого не произошло, но тенденции тревожны.

На севере россияне не оставляют планов продвинуться в поселок Химик. Эксперты предполагают, что его увлечение может стать ключевым эпизодом, который кратно усложнит задачу обороны Авдеевки.

Однако, по словам Селезнева, не менее угрожающая ситуация сложилась с южной стороны от города.

"Я скорее ориентируюсь на то, что россияне могут прорваться в район ресторана "Бревно". Сюда они продвигаются с южной стороны и именно там находится главная логистическая дорога. А многоэтажная застройка начинается с 9-го квартала и выше", - подчеркнул эксперт.

Бои за Авдеевку

С начала октября 2023 года русские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город, а затем и оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, потери российских кафиров в попытках захватить Авдеевку значительно возросли в последнее время. Но не назвал конкретные цифры.

Также недавно сообщалось, что российские захватчики зашли в несколько домов дачного массива вблизи Авдеевки. Однако пока уличных боев в городе нет.