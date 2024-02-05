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Росіяни зайшли в дачний масив поблизу Авдіївки, у місті вуличних боїв немає, - МВА

Понеділок 05 лютого 2024 11:35
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Росіяни зайшли в дачний масив поблизу Авдіївки, у місті вуличних боїв немає, - МВА Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники зайшли у декілька будинків дачного масиву поблизу Авдіївки. Однак наразі вуличних боїв у місті немає.

Про це заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

"Щодо просувань у місті та вуличних боїв в Авдіївці я інформацію не підтверджую. Те, що вони зайшли в дачний масив, який біля міста - так. Але це не є міською забудовою, це не вулиці міста", - заявив він.

Ситуація біля Авдіївки

З початку жовтня російські солдати продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто і окупувати його.

При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом. Але не назвав конкретних цифр.

В Інституті вивчення війни повідомляли, що російські загарбники просунулися в районі Авдіївки, а Сили оборони України стримують атаки ворога на лівобережжі Херсонської області. Позиційні бої продовжуються на Куп'янському напрямку, біля Кремінної та поблизу Бахмута, а також на заході Запорізької області.

Як раніше повідомили в Генштабі ЗСУ, Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Авдіївки та уразили три склади боєприпасів противника.

Про ситуацію на фронті, причини переходу війни в позиційну фазу, що потрібно Силам оборони для прориву і про те, коли він може статися, - в матеріалі РБК-Україна.

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