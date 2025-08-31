Експерт назвала 5 засобів для догляду за обличчям, яких насправді достатньо

Експертка з краси Лаура Софі Ленц з Avant Skincare стверджує, що для досягнення того самого омріяного сяючого та здорового вигляду шкіри насправді потрібно лише п'ять основних кроків.

"Хоча пробувати тренди з соцмереж буває весело, важливо розуміти, що справді потрібно вашій шкірі. Ключ до успіху - це послідовність, а дотримуватися інтенсивної рутини вранці та ввечері дуже складно", - пояснює вона.

Натомість проста та зрозуміла схема допоможе заощадити час і отримати сяючу шкіру без зайвих зусиль.

Ось 5 продуктів, які вам справді потрібні

Засіб для очищення на олійній основі (гідрофільна олія або бальзам)

Це перший етап вечірнього подвійного очищення. Такий засіб ефективно розчиняє та видаляє все, що накопичилося на шкірі за день: макіяж, сонцезахисний крем (SPF), бруд та надлишки шкірного жиру. Він очищує пори, не порушуючи природний захисний шар шкіри.

Засіб для очищення на водній основі (пінка або гель для вмивання)

Другий етап, який змиває залишки бруду, пилу та поту. Він остаточно очищує шкіру та готує її до наступних кроків. Важливо, щоб ваш гель чи пінка не "стягували" шкіру, а підтримували її природний pH-баланс, захищаючи від бактерій.

Тонік /тонер

Багато хто пропускає цей крок, але саме він відновлює pH-баланс шкіри після вмивання, заспокоює її та готує до кращого поглинання сироватки і крему. Обирайте тонік відповідно до потреб вашої шкіри, але уникайте агресивних засобів зі спиртом, які можуть пошкодити захисний бар'єр.

Сироватка (серум)

Це концентрований засіб, спрямований на вирішення конкретних проблем: зволоження, боротьба зі зморшками, акне чи пігментацією. Для базового догляду ідеально підійде сироватка для відновлення шкірного бар'єра з поживними та зволожувальними компонентами.

Якщо у вас є специфічні потреби, цей крок можна чергувати з іншими активами, наприклад, ретинолом.

Зволоження та захист (крем + SPF)

Це обов'язковий фінальний етап. Багато хто боїться, що крем зробить шкіру жирною, але насправді саме зневоднення змушує шкіру виробляти ще більше жиру.

Зволожувальний крем потрібен і вранці, і ввечері. Але вранці його обов'язково потрібно "закривати" сонцезахисним кремом.

Лаура рекомендує SPF 50 для надійного захисту від фотостаріння. Використовувати SPF необхідно щодня, навіть у похмурі та хмарні дні, адже ультрафіолетові промені активні за будь-якої погоди.