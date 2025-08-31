Эксперт назвала 5 средств для ухода за лицом, которых на самом деле достаточно

Эксперт по красоте Лаура Софи Ленц из Avant Skincare утверждает, что для достижения того самого желанного сияющего и здорового вида кожи на самом деле нужно всего пять основных шагов.

"Хотя пробовать тренды из соцсетей бывает весело, важно понимать, что действительно нужно вашей коже. Ключ к успеху - это последовательность, а придерживаться интенсивной рутины утром и вечером очень сложно", - объясняет она.

Зато простая и понятная схема поможет сэкономить время и получить сияющую кожу без лишних усилий.

Вот 5 продуктов, которые вам действительно нужны

Средство для очищения на масляной основе (гидрофильное масло или бальзам)

Это первый этап вечернего двойного очищения. Такое средство эффективно растворяет и удаляет все, что накопилось на коже за день: макияж, солнцезащитный крем (SPF), грязь и излишки кожного жира. Он очищает поры, не нарушая естественный защитный слой кожи.

Средство для очищения на водной основе (пенка или гель для умывания)

Второй этап, который смывает остатки грязи, пыли и пота. Он окончательно очищает кожу и готовит ее к следующим шагам. Важно, чтобы ваш гель или пенка не "стягивали" кожу, а поддерживали ее естественный pH-баланс, защищая от бактерий.

Тоник / тонер

Многие пропускают этот шаг, но именно он восстанавливает pH-баланс кожи после умывания, успокаивает ее и готовит к лучшему поглощению сыворотки и крема. Выбирайте тоник в соответствии с потребностями вашей кожи, но избегайте агрессивных средств со спиртом, которые могут повредить защитный барьер.

Сыворотка (серум)

Это концентрированное средство, направленное на решение конкретных проблем: увлажнение, борьба с морщинами, акне или пигментацией. Для базового ухода идеально подойдет сыворотка для восстановления кожного барьера с питательными и увлажняющими компонентами.

Если у вас есть специфические потребности, этот шаг можно чередовать с другими активами, например, ретинолом.

Увлажнение и защита (крем + SPF)

Это обязательный финальный этап. Многие боятся, что крем сделает кожу жирной, но на самом деле именно обезвоживание заставляет кожу вырабатывать еще больше жира.

Увлажняющий крем нужен и утром, и вечером. Но утром его обязательно нужно "закрывать" солнцезащитным кремом.

Лаура рекомендует SPF 50 для надежной защиты от фотостарения. Использовать SPF необходимо ежедневно, даже в пасмурные и облачные дни, ведь ультрафиолетовые лучи активны при любой погоде.