Ексочільниця АРМА Дума може бути пов'язана зі справою Міндіча, - розслідування

Журналісти показали відео, на якому зафіксовано, як під час робочого дня Олена Дума приїхала до клініки DMC у Києві. Саме там, за даними Національного антикорупційного бюро, знаходився так званий "бек-офіс", що перебував під керівництвом Олександра Цукермана та використовувався фігурантами справи про розкрадання в "Енергоатомі".

Дума, яка приїхала до клініки на автомобілі Mercedes свого заступника Грігола Катамадзе, пробула там не менше 50 хвилин. З чим саме вона залишила клініку, невідомо.

При цьому, нагадали журналісти, в липні 2025 року Дума підтримала закон, який мав ліквідувати незалежність антикорупційних органів. Вона прямо написала про підтримку скандального законопроєкту №12414.

Цікаво, що вже 30 липня Дума доволі несподівано подала заяву про звільнення з посади - заяву задовольнили того ж дня. Це сталося через тиждень після того, як в ЗМІ з'явилася новина, що НАБУ могла прослуховувати Міндіча. При цьому голосів ексочільниці АРМА на плівках, оприлюднених НАБУ, немає.

Реакція

Олена Дума в коментарі виданню "Суспільне" зазначила, що ніколи не відвідувала згадану клініку. За її словами, вона не тільки не має жодного стосунку до цього "бек-офісу", але й не знайома з Міндічем та Цукерманом.

"Я не підтримую спілкування з цими людьми чи з тими особами, про які мова йде у новинах. Я не заходила в клініку. Це все брехня", - сказала Дума.

При цьому вона підтвердила, що присутня на оприлюдненому журналістами відео. Проте зазначає, що проходила повз клініку, а куди йшла того дня - вже не пам'ятає.

Також вона спростувала дані ЗМІ про те, що нібито надала вже ексміністру юстиції Герману Галущенку дозвіл проживати в особняку ексміністра МВС Захарченка. Дума заявила, що звернулася до першоджерела цієї інформації - народного депутата Ярослава Железняка - з вимогою виправити дані.