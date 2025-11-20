Экс-глава АРМА Дума может быть связана с делом Миндича, - расследование

Журналисты показали видео, на котором зафиксировано, как во время рабочего дня Елена Дума приехала в клинику DMC в Киеве. Именно там, по данным Национального антикоррупционного бюро, находился так называемый "бэк-офис", который находился под руководством Александра Цукермана и использовался фигурантами дела о хищениях в "Энергоатоме".

Дума, которая приехала в клинику на автомобиле Mercedes своего заместителя Григола Катамадзе, пробыла там не менее 50 минут. С чем именно она покинула клинику, неизвестно.

При этом, напомнили журналисты, в июле 2025 года Дума поддержала закон, который должен был ликвидировать независимость антикоррупционных органов. Она прямо написала о поддержке скандального законопроекта №12414.

Интересно, что уже 30 июля Дума довольно неожиданно подала заявление об увольнении с должности - заявление удовлетворили в тот же день. Это произошло через неделю после того, как в СМИ появилась новость, что НАБУ могла прослушивать Миндича. При этом голосов экс-главы АРМА на пленках, обнародованных НАБУ, нет.

Реакция

Елена Дума в комментарии изданию "Суспільне" отметила, что никогда не посещала упомянутую клинику. По ее словам, она не только не имеет никакого отношения к этому "бэк-офису", но и не знакома с Миндичем и Цукерманом.

"Я не поддерживаю общение с этими людьми или с теми лицами, о которых речь идет в новостях. Я не заходила в клинику. Это все ложь", - сказала Дума.

При этом она подтвердила, что присутствует на обнародованном журналистами видео. Однако отмечает, что проходила мимо клиники, а куда шла в тот день - уже не помнит.

Также она опровергла данные СМИ о том, что якобы предоставила уже экс-министру юстиции Герману Галущенко разрешение проживать в особняке экс-министра МВД Захарченко. Дума заявила, что обратилась к первоисточнику этой информации - народному депутату Ярославу Железняку - с требованием исправить данные.