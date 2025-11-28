ua en ru
Головна » Новини » Політика

Екснардепу Корнацькому оголосили вирок за житлову аферу

Україна, П'ятниця 28 листопада 2025 12:16
Екснардепу Корнацькому оголосили вирок за житлову аферу Ілюстративне фото: екснардеп Ради проведе три з половиною роки в тюрмі (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Антон Корж

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) засудив колишнього народного депутата на 3,5 роки тюремного ув'язнення та штрафу за махінації з отриманням компенсацій за житло.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За даними джерел, мова йде про колишнього народного депутата Верховної Ради VIII скликання Аркадія Корнацького. 28 листопада його визнали винним в отриманні від держави 914 тисяч гривень у якості "компенсації" за оренду готельного номера у столиці.

Таким чином, екснардеп вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). З огляду на це, суд призначив Корнацькому покарання у вигляді трьох років та шести місяців позбавлення волі.

Також екснардепу заборонено займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на термін у ще три роки. Окрім цього, йому доведеться сплатити штраф - 8,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості та засудив колишню головну бухгалтерку державного підприємства "Укрпатент" до 2 років позбавлення волі.

До цього ВАКС 24 жовтня повністю задовольнив позов Мін'юсту та стягнув у дохід держави активи ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Ексміністра часів президента-втікача Віктора Януковича підозрюють у державній зраді та пропаганді російської агресії.

А 31 жовтня колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Його засуджено до 6 років тюрми зі штрафом 17 тисяч гривень. Таким чином, поставлено крапку в його справі, яка тягнулася дуже довгий час.

