ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Экс-нардепу Корнацкому объявили приговор за жилищную аферу

Украина, Пятница 28 ноября 2025 12:16
UA EN RU
Экс-нардепу Корнацкому объявили приговор за жилищную аферу Иллюстративное фото: экс-нардеп Рады проведет три с половиной года в тюрьме (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) приговорил бывшего народного депутата на 3,5 года тюремного заключения и штрафа за махинации с получением компенсаций за жилье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, речь идет о бывшем народном депутате Верховной Рады VIII созыва Аркадии Корнацком. 28 ноября его признали виновным в получении от государства 914 тысяч гривен в качестве "компенсации" за аренду гостиничного номера в столице.

Таким образом, экс-нардеп совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Учитывая это, суд назначил Корнацкому наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.

Также экс-нардепу запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок в еще три года. Кроме этого, ему придется заплатить штраф - 8,5 тысячи гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение о признании виновности и приговорил бывшего главного бухгалтера государственного предприятия "Укрпатент" к 2 годам лишения свободы.

До этого ВАКС 24 октября полностью удовлетворил иск Минюста и взыскал в доход государства активы экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. Экс-министра времен беглого президента Виктора Януковича подозревают в государственной измене и пропаганде российской агрессии.

А 31 октября коллегия судей ВАКС объявила приговор бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову. Он приговорен к 6 годам тюрьмы со штрафом 17 тысяч гривен. Таким образом, поставлена точка в его деле, которое тянулось очень долгое время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Коррупция Антикоррупционный суд
Новости
НАБУ подтверждает обыски у Ермака: первые детали
НАБУ подтверждает обыски у Ермака: первые детали
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает