ВАКС конфіскував у екс-міністра МВС Захарченка активи на мільйони: квартири, гроші та бізнес

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 24 жовтня повністю задовольнив позов Мін'юсту та стягнув у дохід держави активи екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Його підозрюють у державній зраді та пропаганді російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Загальна вартість конфіскованого майна - мільйони гривень, включаючи нерухомість у Києві, банківські рахунки та частку в компанії.

Ключові активи, передані державі

кошти на банківських рахунках у "Ощадбанку", ПУМБ та "Укрексімбанку" на суму 157 617 грн (належать безпосередньо Віталію Захарченку);

квартира з реєстраційним номером об'єкта нерухомості 33902096 (належить Віталію Захарченку);

квартира з реєстраційним номером об'єкта нерухомості 219500780382 (зареєстрована на дружину Людмилу Захарченко);

2/5 частки у праві спільної часткової власності на будівлю лазне-прального комбінату загальною площею 404,2 м² (дружина);

підвальне приміщення площею 126,1 м² у житловому будинку (дочка Вікторія Нехаєва);

підвальне приміщення площею 88 м² у тому ж будинку (дочка);

квартира з реєстраційним номером об'єкта нерухомості 32140713 (дочка);

100% частки статутного капіталу ТОВ "САНН ДЕ ЛІОН" у розмірі 10 000 грн (дружина).

Суд встановив, що Захарченко прямо володіє частиною активів, а щодо інших може опосередковано розпоряджатися через дружину, дочку та зятя (Ілля Нехаєв).

Майно придбано на незаконні доходи від хабарів під час керівництва ДПСУ та МВС (2010–2014 рр.), легалізовані через фіктивні фірми.

Підстави конфіскації

Санкція за Законом "Про санкції" (п. 1-1 ч. 1 ст. 4): стягнення активів за інформаційне сприяння агресії РФ.

Захарченко - громадянин РФ (з 2014 р.), втік після Майдану, втратив паспорт України (Указ від 04.02.2023).

Підозри ДБР: держзрада (ст. 111 КК), виправдання агресії (ст. 436-2 КК), причетність до розстрілів на Майдані (ст. 115 КК).

Пропаганда: Telegram-канал "Захарченко: Слово генерала" (196 тис. переглядів посту про "СВО"), YouTube "INSIDE MEDIA HOLDING", сайт фонду "Юго-Восток". Поширює тези про "денацифікацію", "нацистів" у ЗСУ, легітимізує окупацію.

Раніше заблоковано активи рішенням РНБО (22.11.2024, 10 років).

Представники Мін'юсту підтримали позов, Захарченко та родина не з'явилися, відзивів не подали).