З ексміністра агрополітики Сольського зняли електронний браслет, - джерела

Справа Сольського

Нагадаємо, наприкінці 2024 року правоохоронці оголосили підозру Миколі Сольському, який на той момент обіймав посаду міністра аграрної політики та продовольства України. Його підозрюють у незаконному заволодінні державною землею вартістю 291 млн гривень і в спробі заволодіти іншою земельною ділянкою на 191 млн грн.

За декілька днів після вручення підозри він подав заяву про відставку. Верховна рада звільнила Сольського 9 травня.

ВАКС обрав Сольському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі 75 млн гривень. Того ж дня колишній міністр вийшов з СІЗО, внісши заставу.

Детальніше про те, хто такий Микола Сольський, та в чому його підозрюють - у матеріалі РБК-Україна.

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