С экс-министра агрополитики Сольского сняли электронный браслет, - источники

Дело Сольского

Напомним, в конце 2024 года правоохранители объявили подозрение Николаю Сольскому, который на тот момент занимал должность министра аграрной политики и продовольствия Украины. Его подозревают в незаконном завладении государственной землей стоимостью 291 млн гривен и в попытке завладеть другим земельным участком на 191 млн грн.

Через несколько дней после вручения подозрения он подал заявление об отставке. Верховная рада уволила Сольского 9 мая.

ВАКС избрал Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 75 млн гривен. В тот же день бывший министр вышел из СИЗО, внеся залог.

Детальнее о том, кто такой Николай Сольский, и в чем его подозревают - в материале РБК-Украина.

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