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С экс-министра агрополитики Сольского сняли электронный браслет, - источники

Фото: Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Суд снял электронный браслет с бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. Остальные обязанности экс-министра продлили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Судья Высшего антикоррупционного суда принял решение снять электронный браслет с Сольского. Судья отметил, что подозреваемый имеет должное процессуальное поведение, а риски, предусмотренные ст. 177 УПК, снизились.

Остальные обязанности в рамках меры пресечения экс-министра продлили. Речь идет об обязательстве сдать паспорта, прибывать по каждому требованию, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и другими подозреваемыми.

ВАКС также продлил расследование дела Сольского до 23 декабря 2024 года. Однако следствие может быть завершено ранее указанного срока.

 

Дело Сольского

Напомним, в конце 2024 года правоохранители объявили подозрение Николаю Сольскому, который на тот момент занимал должность министра аграрной политики и продовольствия Украины. Его подозревают в незаконном завладении государственной землей стоимостью 291 млн гривен и в попытке завладеть другим земельным участком на 191 млн грн.

Через несколько дней после вручения подозрения он подал заявление об отставке. Верховная рада уволила Сольского 9 мая.

ВАКС избрал Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 75 млн гривен. В тот же день бывший министр вышел из СИЗО, внеся залог.

Детальнее о том, кто такой Николай Сольский, и в чем его подозревают - в материале РБК-Украина.

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Николай СольскийСудМера пресечения