Ексміністр юстиції Польщі втік до Трампа, а до цього його прикривав Орбан
Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро терміново виїхав до Сполучених Штатів. Політик намагається уникнути кримінального переслідування на батьківщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
З 2025 року Зьобро переховувався в Угорщині під захистом тодішнього прем'єра Віктора Орбана. Ситуація різко змінилася, коли до влади прийшов Петер Мадяр, який пообіцяв видати втікача Варшаві. Зьобро довелося тікати аж за океан до США.
За даними видання, опальний ексчиновник прибув до Штатів по журналістській візі, а дозвіл дав особисто Дональд Трамп. Телеканал TV Republika вже офіційно найняв його й колишній міністр працюватиме політичним коментатором прямо зі Штатів.
При цьому Державний секретар Марко Рубіо виступав категорично проти. Посол США у Варшаві Том Роуз також протестував, але Трамп проігнорував всі доводи посадовців.
За що розшукують Зьобро в Польщі
Список звинувачень прокуратури Варшави містить підозри у розтраті державних коштів. Також йдеться про незаконне використання шпигунської програми Pegasus. З її допомогою нібито стежили за опозицією. Сам втікач заперечує всі закиди й називає справу "сфабрикованою помстою" чинного прем’єра Дональда Туска.
Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек оголосив про початок процедури екстрадиції. МЗС країни додало важливий факт: польський паспорт Зьобро анулювали вже давно, а подорожував він за угорською посвідкою біженця.
Сам Зьобро заявив в інтерв'ю, що не повернеться й планує боротися з екстрадицією в американських судах.
Які останні події в Польщі
У Польщі туриста з лайнера Hondius відправили на карантин через ризик зараження хантавірусом. Він контакт з хворим пасажиром під час подорожі. Людина, яка перебуває під моніторингом, наразі не має симптомів захворювання.
Також біля кордону з РФ поляки знайшли розвідувальний дрон. Безпілотник ймовірно прилетів з Калінінградської області РФ, адже враховуючи його обмежену дальність польоту він не міг летіти з України.
Крім того, Варшава запропонувала Трампу розмістити додаткові війська біля кордонів РФ. За словами міністра, союз Польщі та США залишається "наріжним каменем безпеки" країни.