Главная » Новости » В мире

Экс-министр юстиции Польши сбежал к Трампу, а до этого его прикрывал Орбан

02:26 11.05.2026 Пн
2 мин
В Польше уже начали процедуру экстрадиции опального бывшего чиновника
aimg Филипп Бойко
Экс-министр юстиции Польши сбежал к Трампу, а до этого его прикрывал Орбан Фото: экс-министр Польши Збигнев Зебро (Викимедиа)
Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зебро срочно выехал в Соединенные Штаты. Политик пытается избежать уголовного преследования на родине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

С 2025 года Зебро скрывался в Венгрии под защитой тогдашнего премьера Виктора Орбана. Ситуация резко изменилась, когда к власти пришел Петер Мадьяр, который пообещал выдать беглеца Варшаве. Зебро пришлось бежать аж за океан в США.

По данным издания, опальный экс-чиновник прибыл в Штаты по журналистской визе, а разрешение дал лично Дональд Трамп. Телеканал TV Republika уже официально нанял его и бывший министр будет работать политическим комментатором прямо из Штатов.

При этом Государственный секретарь Марко Рубио выступал категорически против. Посол США в Варшаве Том Роуз также протестовал, но Трамп проигнорировал все доводы чиновников.

За что разыскивают Зебро в Польше

Список обвинений прокуратуры Варшавы содержит подозрения в растрате государственных средств. Также речь идет о незаконном использовании шпионской программы Pegasus. С ее помощью якобы следили за оппозицией. Сам беглец отрицает все обвинения и называет дело "сфабрикованной местью" действующего премьера Дональда Туска.

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек объявил о начале процедуры экстрадиции. МИД страны добавил важный факт: польский паспорт Зебро аннулировали уже давно, а путешествовал он по венгерскому удостоверению беженца.

Сам Зебро заявил в интервью, что не вернется и планирует бороться с экстрадицией в американских судах.

Какие последние события в Польше

В Польше туриста с лайнера Hondius отправили на карантин из-за риска заражения хантавирусом. Он контакт с больным пассажиром во время путешествия. Человек, который находится под мониторингом, пока не имеет симптомов заболевания.

Также у границы с РФ поляки нашли разведывательный дрон. Беспилотник вероятно прилетел из Калининградской области РФ, ведь учитывая его ограниченную дальность полета он не мог лететь из Украины.

Кроме того, Варшава предложила Трампу разместить дополнительные войска у границ РФ. По словам министра, союз Польши и США остается "краеугольным камнем безопасности" страны.

