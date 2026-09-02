Екскурсії в "Межигір'ї" скасували: чи продовжує працювати парк під Києвом

Нагадаємо, останнім часом у Києві та області регулярно оголошують повітряні тривоги (їх може бути понад 10 за день), оскільки РФ запускає по столичному регіону реактивні ударні дрони.

Влада Києва, з огляду на таку ситуацію, запропонувала дозволити роботу "зеленої" гілки метро без обмежень і навіть скоригувати правила комендантської години.

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