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Рада схвалила створення у Межигір’ї парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва

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Україна, П'ятниця 14 липня 2023 15:36
Рада схвалила створення у Межигір’ї парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва Фото: за вхід до Межигір’я братимуть гроші (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада схвалила проект закону про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я". За вхід до урядової резиденції братимуть гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Ярослава Желязняка в Telegram.

За його даними, урядовий законопроект №9354 підтримав 241 депутат.

Законом передбачено створення на території Вишгородського району Київської області парку "Межигір’я" загальною площею 138,5937 гектара за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування.

Утворення спеціальної адміністрації парку передбачається у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Обґрунтування закону

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, на сьогодні на території урядової резиденції "Межигір’я" здійснюється проведення екскурсій та масовий відпочинок населення, "кошти за відвідування не сплачуються до державного бюджету, що в умовах військового стану та значного бюджетного дефіциту є неприпустимим".

"Доцільно оперативним шляхом створити Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва з метою охорони та використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях визначних та цінних зразків паркового будівництва на території урядової резиденції "Межигір’я", - йдеться в документі.

Що таке Межигір’я

"Межигір’я" - це колишня державна резиденція в Україні, яка стала відомою після її використання Віктором Януковичем, колишнім президентом України, як його особиста резиденція. "Межигір’я" розташоване в селищі Нові Петрівці, Київської області, на березі річки Дніпро.

Цей комплекс має площу близько 140 гектарів і включає в себе ряд будинків. Також тут розташовані гольф-клуб, вертолітна площадка, гараж для автомобілів, зоопарк, теплиці, і декілька озер.

Янукович став президентом України в 2010 році та почав активно використовувати Межигір’я як свою особисту резиденцію. Офіційно він ніколи не володів Межигір’ям, а використовував його через складну мережу компаній та фондів. Після того, як Янукович втік до Москви під час Революції Гідності у 2014 році, Межигір’я було відкрито для публіки і стало символом корупції і розкоші.

У 2022 році Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти Януковича, у тому числі і "Межигір’я".

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