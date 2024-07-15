Майно колишньої резиденції Януковича "Межигір’я" передали в державне управління

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АРМА .

Підписання документів про передачу стало фінальним заходом в роботі міжвідомчої комісії, яка впродовж двох місяців працювала на території об’єкту.

Загальна кількість оглянутого комісією рухомого майна складає більше 25 тисяч одиниць, яке розміщено у 121 будівлях та спорудах. Найбільший за кількістю рухомого майна об’єкт - музей "Хонка". Ця будівля загальною площею 3100 кв.м є головною спорудою парку-пам’ятки, налічує 76 приміщень та понад 3,6 тисяч одиниць рухомого майна.

Також в процесі роботи комісією виявлено понад 500 цінних обʼєктів рухомого майна, які раніше не були описані. Зокрема, мова йде про витвори мистецтва, ікони, вітражі у церкві, барельєфи, предмети інтерʼєру, люстри тощо, а також об'єкти управління системами водопостачання та опалення, тобто цінне майно, яке також буде стягнуто в дохід держави, повідомили в АРМА.

Що таке Межигір’я

"Межигір’я" - це колишня державна резиденція в Україні. "Межигір’я" розташоване в селищі Нові Петрівці, Київської області, на березі річки Дніпро. Цей комплекс має площу близько 140 гектарів і включає в себе ряд будинків. Також тут розташовані гольф-клуб, вертолітна площадка, гараж для автомобілів, зоопарк, теплиці, і декілька озер.

Янукович став президентом України в 2010 році та почав активно використовувати Межигір’я як свою особисту резиденцію. Офіційно він ніколи не володів Межигір’ям, а використовував його через складну мережу компаній та фондів. Після того, як Янукович втік до Москви під час Революції Гідності у 2014 році, Межигір’я було відкрито для публіки і стало символом корупції і розкоші.