Экскурсии в "Межигорье" отменили: продолжает ли работать парк под Киевом

Почему отменили экскурсии в "Межигорье"

"Внимание! Экскурсии в парке-памятнике "Межигорье" временно отменяются", - сообщили гражданам 2 сентября 2026 года.

Отмечается, что такое решение администрация ГП "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" приняла в связи с ситуацией с безопасностью:

в городе Киеве;

в Киевской области.

"О возобновлении экскурсий сообщим позже на официальных страницах парка, следите", - добавили в пресс-службе.

Открыта ли бывшая резиденция Януковича

Отмечается, что "на вход" парк-памятник остается открытым.

"Вы можете прогуляться по территории", - объяснили потенциальным посетителям.

В то же время людям напомнили о необходимости заботиться о собственной безопасности.

"Рекомендуем во время воздушной тревоги направляться в имеющееся место для укрытия", - подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что оно расположено на верхней части парка-памятника "Межигорье".

"Спасибо за понимание и поддержку. Берегите себя", - подытожили в пресс-службе.

Режим работы парка "Межигорье"

Режим работы парка-памятника "Межигорье" зависит от сезона:

в зимний период (с 1 ноября по 30 апреля) - с 09:00 до 18:00;

в летний период (с 1 мая по 31 октября) - с 09:00 до 22:00.

Работает этот парк без выходных (то есть открыт ежедневно).

Касса - работает до 20:00.

Современная история парка-памятника

После бегства Виктора Януковича 21 февраля 2014 года (во время Революции Достоинства), территория "Межигорья" стала открытой.

Уже на следующий день туда зашли активисты, которые впоследствии образовали общественную организацию по уходу за парком.

В июле 2023 года Верховная Рада приняла решение о создании государственного парка-памятника "Межигорье".

Имущество бывшей резиденции Януковича - передали в государственное управление.

Сегодня, это - объект природно-заповедного фонда (ГП "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье").

Он подчиняется Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Расположен парк-памятка в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

"Межигорье" считается также новым поколением объектов природно-заповедного фонда Украины, то есть "самым молодым" украинским парком.