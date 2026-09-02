Экскурсии в "Межигорье" отменили: продолжает ли работать парк под Киевом

В парке-памятнике "Межигорье", расположенном в Киевской области, временно отменили все экскурсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы государственного парка-памятника.
"Внимание! Экскурсии в парке-памятнике "Межигорье" временно отменяются", - сообщили гражданам 2 сентября 2026 года.
Отмечается, что такое решение администрация ГП "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" приняла в связи с ситуацией с безопасностью:
"О возобновлении экскурсий сообщим позже на официальных страницах парка, следите", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что "на вход" парк-памятник остается открытым.
"Вы можете прогуляться по территории", - объяснили потенциальным посетителям.
В то же время людям напомнили о необходимости заботиться о собственной безопасности.
"Рекомендуем во время воздушной тревоги направляться в имеющееся место для укрытия", - подчеркнули в пресс-службе.
Уточняется, что оно расположено на верхней части парка-памятника "Межигорье".
"Спасибо за понимание и поддержку. Берегите себя", - подытожили в пресс-службе.
Режим работы парка-памятника "Межигорье" зависит от сезона:
Работает этот парк без выходных (то есть открыт ежедневно).
Касса - работает до 20:00.
После бегства Виктора Януковича 21 февраля 2014 года (во время Революции Достоинства), территория "Межигорья" стала открытой.
Уже на следующий день туда зашли активисты, которые впоследствии образовали общественную организацию по уходу за парком.
В июле 2023 года Верховная Рада приняла решение о создании государственного парка-памятника "Межигорье".
Имущество бывшей резиденции Януковича - передали в государственное управление.
Сегодня, это - объект природно-заповедного фонда (ГП "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье").
Он подчиняется Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Расположен парк-памятка в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.
"Межигорье" считается также новым поколением объектов природно-заповедного фонда Украины, то есть "самым молодым" украинским парком.
Напомним, в последнее время в Киеве и области регулярно объявляют воздушные тревоги (их может быть больше 10 в день), поскольку РФ запускает по столичному региону реактивные ударные дроны.
Власти Киева, учитывая такую ситуацию, предложили разрешить работу "зеленой" ветки метро без ограничений и даже скорректировать правила комендантского часа.
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