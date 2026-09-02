Екскурсії в "Межигір'ї" скасували: чи продовжує працювати парк під Києвом

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби державного парку-пам'ятки.

У липні 2023 року Верховна Рада схвалила рішення про створення державного парку-пам'ятки "Межигір'я".

Вже наступного дня туди зайшли активісти, які згодом утворили громадську організацію для догляду за парком.

Після втечі Віктора Януковича 21 лютого 2014 року (під час Революції Гідності), територія "Межигір'я" стала відкритою.

"Дякуємо за розуміння та підтримку. Бережіть себе", - підсумували у прес-службі.

Уточнюється, що воно розташоване на верхній частині парку-пам'ятки "Межигір'я".

"Рекомендуємо під час повітряної тривоги прямувати до наявного місця для укриття", - наголосили у прес-службі.

"Про відновлення екскурсій повідомимо згодом на офіційних сторінках парку, слідкуйте", - додали у прес-службі.

Зазначається, що таке рішення адміністрація ДП "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" ухвалила у зв'язку з безпековою ситуацією :

Нагадаємо, останнім часом у Києві та області регулярно оголошують повітряні тривоги (їх може бути понад 10 за день), оскільки РФ запускає по столичному регіону реактивні ударні дрони.

Влада Києва, з огляду на таку ситуацію, запропонувала дозволити роботу "зеленої" гілки метро без обмежень і навіть скоригувати правила комендантської години.

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