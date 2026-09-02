Екскурсії в "Межигір'ї" скасували: чи продовжує працювати парк під Києвом
У парку-пам'ятці "Межигір'я", розташованому в Київської області, тимчасово скасували всі екскурсії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби державного парку-пам'ятки.
Чому скасували екскурсії у "Межигір'ї"
"Увага! Екскурсії у парку-пам'ятці "Межигір'я" тимчасово скасовуються", - повідомили громадянам 2 вересня 2026 року.
Зазначається, що таке рішення адміністрація ДП "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" ухвалила у зв'язку з безпековою ситуацією:
- в місті Києві;
- у Київській області.
"Про відновлення екскурсій повідомимо згодом на офіційних сторінках парку, слідкуйте", - додали у прес-службі.
Чи відкрита колишня резиденція Януковича
Зазначається, що "на вхід" парк-пам'ятка залишається відкритим.
"Ви можете прогулятися територією", - пояснили потенційним відвідувачам.
Водночас людям нагадали про необхідність дбати про власну безпеку.
"Рекомендуємо під час повітряної тривоги прямувати до наявного місця для укриття", - наголосили у прес-службі.
Уточнюється, що воно розташоване на верхній частині парку-пам'ятки "Межигір'я".
"Дякуємо за розуміння та підтримку. Бережіть себе", - підсумували у прес-службі.
Режим роботи парку "Межигір'я"
Режим роботи парку-пам'ятки "Межигір'я" залежить від сезону:
- у зимовий період (від 1 листопада до 30 квітня) - з 09:00 до 18:00;
- у літній період (з 1 травня до 31 жовтня) - з 09:00 до 22:00.
Працює цей парк без вихідних (тобто відкритий щодня).
Каса - працює до 20:00.
Сучасна історія парку-пам'ятки
Після втечі Віктора Януковича 21 лютого 2014 року (під час Революції Гідності), територія "Межигір'я" стала відкритою.
Вже наступного дня туди зайшли активісти, які згодом утворили громадську організацію для догляду за парком.
У липні 2023 року Верховна Рада схвалила рішення про створення державного парку-пам'ятки "Межигір'я".
Майно колишньої резиденції Януковича - передали в державне управління.
Сьогодні, це - об'єкт природно-заповідного фонду (ДП "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я").
Він підпорядковується Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України.
Розташований парк-пам'ятка у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.
"Межигір'я" вважається також новим поколінням об'єктів природно-заповідного фонду України, тобто "наймолодшим" українським парком.
Нагадаємо, останнім часом у Києві та області регулярно оголошують повітряні тривоги (їх може бути понад 10 за день), оскільки РФ запускає по столичному регіону реактивні ударні дрони.
Влада Києва, з огляду на таку ситуацію, запропонувала дозволити роботу "зеленої" гілки метро без обмежень і навіть скоригувати правила комендантської години.
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