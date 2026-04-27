Ексдиректор бронетанкового заводу відкупився від в'язниці донатом на ЗСУ

Суд ухвалив рішення у справі про розтрату на мільйони гривень - ексдиректор підприємства визнав провину і погодився на умови угоди з прокурорами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру .

Йдеться про справу щодо розтрати майна Державного агентства резерву України, а саме 20 двигунів УТД-20 вартістю понад 5,766 млн грн, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Суд визнав його винуватим у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Відповідно до умов угоди, чоловіку призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати обіймати певні посади на підприємствах, у яких частка власності держави перевищує 50%, та конфіскацією частини майна.

Водночас суд звільнив його від відбування основного покарання з випробувальним строком.

У межах угоди ексдиректор також зобов’язаний відшкодувати завдані збитки та перерахувати 12 млн грн на підтримку Збройних сил України через фонд "Повернись живим".