Ексдиректор бронетанкового заводу відкупився від в'язниці донатом на ЗСУ
Суд ухвалив рішення у справі про розтрату на мільйони гривень - ексдиректор підприємства визнав провину і погодився на умови угоди з прокурорами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Йдеться про справу щодо розтрати майна Державного агентства резерву України, а саме 20 двигунів УТД-20 вартістю понад 5,766 млн грн, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.
Суд визнав його винуватим у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Відповідно до умов угоди, чоловіку призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати обіймати певні посади на підприємствах, у яких частка власності держави перевищує 50%, та конфіскацією частини майна.
Водночас суд звільнив його від відбування основного покарання з випробувальним строком.
У межах угоди ексдиректор також зобов’язаний відшкодувати завдані збитки та перерахувати 12 млн грн на підтримку Збройних сил України через фонд "Повернись живим".
