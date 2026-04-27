Экс-директор бронетанкового завода откупился от тюрьмы донатом на ВСУ
Суд принял решение по делу о растрате на миллионы гривен - экс-директор предприятия признал вину и согласился на условия сделки с прокурорами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Речь идет о деле о растрате имущества Государственного агентства резерва Украины, а именно 20 двигателей УТД-20 стоимостью более 5,766 млн грн, путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц.
Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Согласно условиям соглашения, мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на предприятиях, в которых доля собственности государства превышает 50%, и конфискацией части имущества.
В то же время суд освободил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком.
В рамках соглашения экс-директор также обязан возместить нанесенный ущерб и перечислить 12 млн грн на поддержку Вооруженных сил Украины через фонд "Вернись живым".
