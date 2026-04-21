На Закарпатті затримали 60-річного голову ВЛК з мільйонами вдома
В Закарпатській області правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії. У нього знайшли готівку, яка дорівнює приблизно 11 млн гривень в еквіваленті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
Голову ВЛК на Закарпатті підозрюють в організації схеми з оформлення фіктивних медичних висновків в обмін на чималі грошові суми. Зокрема під час обшуків в його помешканні вилучили готівки в різних валютах на загальну суму в понад 11 млн грн в еквіваленті.
"За даними слідства, 60-річний посадовець вимагав у військовозобов’язаного 6 тис. доларів США за сприяння у проходженні ВЛК та отриманні висновку про обмежену придатність до служби. Йшлося, зокрема, про використання наявних медичних документів без належних обстежень і формальне підтвердження діагнозів", - сказано у повідомленні.
Правоохоронці задокументували передачу голові ВЛК частини коштів. Після того, як висновок було відправлено, а документи пішли до ТЦК, посадовця відразу ж затримали. Це сталося 20 квітня, в той же день провели обшуки, під час яких було вилучено:
- понад 240 тисяч доларів;
- понад 3000 євро;
- майже 1,3 млн угорських форінтів;
- понад 260 тисяч гривень.
Наразі голові ВЛК повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, відсторонення від посади та арешту його майна.
Затримання ТЦК в Одесі: коротко про головне
Нагадаємо, що 21 квітня Служба безпеки України затримала вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного поліцейського. Вони намагалися вимагати у чоловіка суму в 30 тисяч доларів за те, щоб його не мобілізували - попри наявність посвідчення УБД та відстрочки.
В Одеському обласному ТЦК та СП підтвердили затримання військовослужбовців. У Сухопутних військах оприлюднили деталі інциденту, однак згодом внесли зміни до публікації, прибравши згадки про розбій і викрадення 30 тисяч доларів.
На тлі скандалу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив начальника Одеського ТЦК. Також від виконання обов'язків відсторонили начальника Пересипського РТЦК.
Ввечері 21 квітня СБУ вже офіційно підтвердила затримання в Одесі злочинного угруповання, до складу якого входили співробітники ТЦК. Група вимагала гроші у громадян та працювали за "наводкою".