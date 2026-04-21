На Закарпатті затримали 60-річного голову ВЛК з мільйонами вдома

В Закарпатській області правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії. У нього знайшли готівку, яка дорівнює приблизно 11 млн гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Голову ВЛК на Закарпатті підозрюють в організації схеми з оформлення фіктивних медичних висновків в обмін на чималі грошові суми. Зокрема під час обшуків в його помешканні вилучили готівки в різних валютах на загальну суму в понад 11 млн грн в еквіваленті.

"За даними слідства, 60-річний посадовець вимагав у військовозобов’язаного 6 тис. доларів США за сприяння у проходженні ВЛК та отриманні висновку про обмежену придатність до служби. Йшлося, зокрема, про використання наявних медичних документів без належних обстежень і формальне підтвердження діагнозів", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці задокументували передачу голові ВЛК частини коштів. Після того, як висновок було відправлено, а документи пішли до ТЦК, посадовця відразу ж затримали. Це сталося 20 квітня, в той же день провели обшуки, під час яких було вилучено:

понад 240 тисяч доларів;

понад 3000 євро;

майже 1,3 млн угорських форінтів;

понад 260 тисяч гривень.

Наразі голові ВЛК повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, відсторонення від посади та арешту його майна.