Екс-вагнерівців з "Африканського корпусу" перекинуть до Бєлгородської області, - ISW

Російське військове командування готує передислокацію до Бєлгородської області деяких колишніх військовослужбовців "групи Вагнера", що служили в "Африканському корпусі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті посилаються на інсайдерське джерело, яке 15 квітня повідомило про невиконання генерал-лейтенантом Головного управління військової розвідки Росії Андрієм Авер'яновим, термінів Кремля зі створення підконтрольного Міноборони Росії "Африканського корпусу".
З цієї причини джерело повідомляє про підготовку російською владою передислокації невизначених загонів "Африканського корпусу" з Африки до Бєлгородської області.
"Поточні зусилля групи "Вагнера" з набору персоналу для своєї діяльності в Африці, насправді призначені для набору персоналу для розгортання у Бєлгородській області. Російські солдати "Африканського корпусу" прибули до Нігеру 12 квітня і наразі невідомо чи це угруповання цілковито припинить свою діяльність в Африці, чи в район українсько-російського кордону будуть передислоковані лише деякі загони "Африканського корпусу", - йдеться у звіті.
Зазначається, що Авер'янов раніше брав участь у російській делегації, яка зустрічалася з офіційними особами в Буркіна-Фасо, Нігері та Малі, та, як видається, брав активну участь у зусиллях російського уряду щодо поглинання "Групи Вагнера".
"Авер'янов, зокрема, є командиром підрозділу ГРУ 29155. Вона відповідальна за замах на Сергія Скрипаля у Великій Британії у 2018 році. Спільне розслідування "60 хвилин", Der Spiegel та The Insider нещодавно визнало Авер'янова причетним до нелетальних атак із застосуванням спрямованої енергії або акустичної зброї проти американського урядового персоналу в США та за кордоном", - повідомляється у звіті ISW.
"Африканський корпус" був створений у листопаді 2023 року та є ініціативою Міноборони РФ з посилення російської військової присутності на Близькому Сході та в Африці. Підрозділ, зокрема, покликаний "вирішувати масштабні та комплексні завдання" з "протидії неоколоніальному впливу Заходу", щоб "підривати його ресурсну базу" в країнах Африки.
Після смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі. Однак згодом частина бійців підписала контракти та виїхала до Африки через відсутність фінансування з боку РФ.
У вересні Кремль перекинув більшість "вагнерівців" із Білорусі до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, Центральноафриканську Республіку та Мозамбіку. У всіх цих країнах Москва має свої колоніальні та геополітичні інтереси, підтримує їхні військові хунти і заколотників.
На початку грудня Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія намагається втрутитися у ситуацію в нестабільних країнах Африки, використовуючи активність бойовиків "Групи Вагнера" у Центральноафриканській Республіці.
Наприкінці грудня минулого року підконтрольний Міноборони РФ підрозділ "Африканський корпус" оголосив кампанію з набору колишніх та чинних співробітників "Групи Вагнера", а також людей, що мають досвід бойових дій на війні в Україні.
У січні цього року повідомлялося, що Кремль набирає 20 тисяч солдатів, щоб розширити вплив у Африці й замінити найманців групи "Вагнера" по всьому континенту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.