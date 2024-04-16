Экс-вагнеровцев из "Африканского корпуса" перебросят в Белгородскую область, - ISW

Российское военное командование готовит передислокацию в Белгородскую область некоторых бывших военнослужащих "группы Вагнера", которые служили в "Африканском корпусе".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете ссылаются на инсайдерский источник, который 15 апреля сообщил о невыполнении генерал-лейтенантом Главного управления военной разведки России Андреем Аверьяновым, сроков Кремля по созданию подконтрольного Минобороны России "Африканского корпуса".
По этой причине источник сообщает о подготовке российскими властями передислокации неопределенных отрядов "Африканского корпуса" из Африки в Белгородскую область.
"Текущие усилия группы "Вагнера" по набору персонала для своей деятельности в Африке, на самом деле предназначены для набора персонала для развертывания в Белгородской области. Российские солдаты "Африканского корпуса" прибыли в Нигер 12 апреля и пока неизвестно, прекратит ли эта группировка полностью свою деятельность в Африке, или в район российско-украинской границы будут передислоцированы лишь некоторые отряды "Африканского корпуса", - говорится в отчете.
Отмечается, что Аверьянов ранее участвовал в российской делегации, которая встречалась с официальными лицами в Буркина-Фасо, Нигере и Мали, и, как представляется, принимал активное участие в усилиях российского правительства по поглощению "Группы Вагнера".
"Аверьянов, в частности, является командиром подразделения ГРУ 29155. Оно несет ответственность за покушение на Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году. Совместное расследование "60 минут", Der Spiegel и The Insider недавно признало причастным к нелетальным атакам с применением направленной энергии или акустического оружия против американского правительственного персонала в США и за рубежом", - сообщается в отчете ISW.
"Африканский корпус" был создан в ноябре 2023 года и является инициативой Минобороны РФ по усилению российского военного присутствия на Ближнем Востоке и в Африке. Подразделение, в частности, призвано "решать масштабные и комплексные задачи" по "противодействию неоколониальному влиянию Запада", чтобы "подрывать его ресурсную базу" в странах Африки.
Добавим, что после смерти Евгения Пригожина, часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь. Но впоследствии часть бойцов подписала контракты и уехала в Африку из-за отсутствия финансирования со стороны РФ.
В сентябре Кремль перебросил большинство "вагнеровцев" из Беларуси в Нигер, Ливию, Судан, Мали, Центральноафриканскую Республику и Мозамбик. Во всех этих странах Москва имеет свои колониальные и геополитические интересы, поддерживает их военные хунты и мятежников.
В начале декабря Институт изучения войны сообщал, что Россия пытается вмешаться в ситуацию в нестабильных странах Африки, используя активность боевиков "Группы Вагнера" в Центральноафриканской Республике.
В конце декабря прошлого года подконтрольное Минобороны РФ подразделение "Африканский корпус" объявило кампанию по набору бывших и действующих сотрудников "Группы Вагнера", а также людей, имеющих опыт боевых действий на войне в Украине.
В январе этого года сообщалось, что Кремль набирает 20 тысяч солдат, чтобы расширить влияние в Африке и заменить наемников группы "Вагнера" по всему континенту.
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