Шлахом Гітлера: Кремль збирає 20 тисяч найманців в Африканський корпус

Росія, прагнучи розширити свій вплив в Африці, набирає 20 тисяч солдатів, щоб замінити найманців групи "Вагнера" по всьому континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Африканський корпус, який має назву експедиційного корпусу Адольфа Гітлера, має намір до середини року залучити нових рекрутів і колишніх бойовиків "Вагнера" для розгортання як мінімум у п'яти дружніх Росії країнах - Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, Центральноафриканській Республіці та Нігері. Формально група "Вагнера" була розформована після смерті Пригожина, але продовжує діяти.

Але ще невідомо, де Росія зможе знайти солдатів, яких, за словами людини, близької до міноборони Росії, шукає група. На піку свого розвитку операції "Вагнера" в Африці налічували не більше кількох тисяч людей. Крім того, Росія намагається завербувати щонайменше ще 250 тисяч військовослужбовців для бойових дій в Україні цього року.

Африканський корпус посилить військову присутність Росії за допомогою мережі баз, контрольованих міністерством оборони, у спробі відродити вплив Москви на континенті часів холодної війни в період різкого зниження впливу Заходу. Це також дозволило б Кремлю консолідувати контроль над бізнесовою мережею "Вагнера" в Африці, включаючи потенційно прибуткові гірничодобувні інтереси, після загибелі минулого року засновника групи Євгена Пригожина.

У той же час, перехід до офіційної військової ролі зруйнує ставлення до операцій "Вагнера", які давали Кремлю правдоподібне заперечення звинувачень ООН у військових злочинах в Африці, висунутих проти угруповання найманців.

"У росіян є і зворотний бік: вони більше немає можливості заперечувати свою позицію", - сказав Дж. Пітер Фам, колишній спеціальний посланник США в Сахелі. "Якщо це буде офіційно оформлено, особливо після виведення французьких військ, це, безумовно, стане набагато значнішим і потенційно тривалим зрушенням у геополітичних та дипломатичних відносинах". Французькі війська, що борються з бойовиками в Сахелі, залишили Малі та Буркіна-Фасо після того, як військові скинули цивільний уряд і наблизилися до Росії.

Старт

Підхід Москви почався з малого. Минулої середи близько 100 російських військовослужбовців прибули до Буркіна-Фасо, щоб забезпечити безпеку капітана Ібрагіма Траоре, який захопив владу внаслідок військового перевороту 2022 року.

Але Кремль має амбітні плани: побудувати регіональну штаб-квартиру в Центральноафриканській Республіці, де протягом останніх шести років група "Вагнера" вів жорстоку кампанію від імені президента і впровадилася в апарат національної безпеки в обмін на алмази і золото.

"Військова база буде побудована. У нас тут багато чоловіків і багато росіян. Необхідно надати їм базу", - заявив Bloomberg News телефоном Патрік Біда Куягбеле, старший радник президента Фостена-Арканжа Туадери. Він сказав, що точне розташування бази "цілком таємне", і уряд все ще знаходиться в процесі аналізу кількох об'єктів.

Число російських військовослужбовців у ЦАР майже подвоїлося і досягло майже 2 тисяч з вересня - через місяць після смерті Пригожина - що є ознакою того, наскільки "інтенсифікувалося" співробітництво в галузі безпеки з Росією, сказав Куягбеле.

Щупальця гідри

Москва здобула вигоду з дестабілізації в Західній Африці, викликаної військовими переворотами та ісламістськими повстаннями в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо.

У вересні три країни Сахеля та Росія підписали пакт про взаємну оборону. Минулого тижня військовий лідер сусіда Нігера Чада, який зараз вважається останнім оплотом західного впливу в Сахелі, зустрівся з Путіним у Москві, щоб обговорити співпрацю у сфері безпеки.

Високопоставлений представник Держдепартаменту США в Африці Моллі Фі висловила стурбованість тим, що Росії вдасться укласти угоду про військову присутність у Нігері, де США має велику базу безпілотників. Нова армійська хунта країни минулого року також вигнала французькі війська і фактично добилася закриття посольства Франції.

"Якби вони обрали партнерство з такими країнами як Росія, це було б дуже складно", - сказала Фі 18 січня. "Ми сподіваємося, що вони ухвалять правильне рішення".

Заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров, який відповідає за діяльність "Вагнера" в Африці та на Близькому Сході, відвідав Нігер на початку грудня. Цього місяця прем'єр-міністр країни вирушив до Москви для переговорів та підписання нової оборонної угоди з Кремлем.

У листопаді армія Малі за допомогою російських бойовиків відбила стратегічно важливе північне місто Кідаль, яке утримувалося сепаратистськими повстанцями понад десять років. Як і в інших країнах, у Малі підрядники "Вагнера" повільно (хоч і не повністю) замінюються силами регулярної армії, повідомили два західні чиновники на умовах анонімності.

Очікується, що поряд зі своєю роллю у підтримці режимів Африканський корпус збереже фокус "Вагнера" на видобутку сировинних ресурсів з метою залучення твердої валюти для фінансування війни в Україні, заявили офіційні особи.

"Можливо, поки це і ребрендинг, але це вже відмінний результат для росіян", - сказав Лу Осборн, аналітик All Eyes on Wagner, консорціуму, який відстежує діяльність групи та її наступника. "Раптом вони уникають "Вагнера", для стримування якого Захід доклав чимало зусиль - з'явилися нові щупальця гідри, і тепер вони називаються Африканським корпусом".