Экс-глава Верховного суду Князєв вийшов з СІЗО, - джерела

Сьогодні стало відомо, що колишній голова Верховного Суду Князєв вийшов з СІЗО. Це сталось незадовго після того, як за нього внесли заставу, що вчора була зменшена до суми в 18,168 млн гривень.

На підозрюваного також наклали певні зобовʼязання, зокрема:

носити електронний браслет,

не покидати Київ без дозволу правоохоронців та суду,

здати свій закордонний паспорт та документи для виїзду.

Реакція ВРП

Вища рада правосуддя повідомила, що наразі вирішує питання стосовно тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

"Зазначаємо, що ВРП не наділена повноваженнями самостійно ініціювати питання про відсторонення судді від здійснення правосуддя. Якщо відповідне клопотання надійде від компетентних органів, воно буде розглянуте у передбачені законом строки", - повідомили в раді.

Справа Князєва

Нагадаємо, що колишній голова Верховного Суду Князєв став найбільш високопоставленим затриманим суддею в історії України. Його підозрюють у в отриманні хабаря на суму 2,7 млн доларів.

Князєва відправили під варту у травні 2023 року. І за цей час його застава зменшувалася у 7 разів. Востаннє - 30 січня, коли суд постановив зменшити розмір застави з 20 млн гривень до 18,168 млн гривень.

Детально про справу Князєва можете читати у матеріалі РБК-Україна.

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