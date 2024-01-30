Суд знову залишив Князєва під вартою та зменшив розмір застави
Вищий антикорупційний суд залишив під вартою ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва до кінця березня. Однак йому було зменшено розмір застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
"30 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду", - сказано в повідомленні.
Вказано, що запобіжний захід тримання під вартою продовжено до 29 березня.
Окрім цього суд постановив зменшити розмір застави з 20 млн гривень до 18,168 млн гривень. Якщо цю суму буде внесено, Князєв зможе вийти з-під варти, але на нього буде покладено низку процесуальних обов’язків.
Справа Всеволода Князєва
15 травня поточного року ексголову Верховного суду Князєва спіймали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Це зробило Князєва найбільш високопоставленим чиновником України, якого затримали подібним чином. Вже наступного дня пленум Верховного суду достроково припинив його повноваження.
Суд обрав запобіжний захід Князєву з можливістю внесення застави, однак її розмір вже декілька разів зменшували. Востаннє розмір застави зменшили із 27 до 20 мільйонів гривень.
Більш детально про справу Князєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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