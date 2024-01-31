Экс-глава Верховного суда Князев вышел из СИЗО, - источники

Сегодня стало известно, что бывший глава Верховного Суда Князев вышел из СИЗО. Это произошло незадолго после того, как за него внесли залог, который вчера был уменьшен до суммы в 18,168 млн гривен.

На подозреваемого также наложили определенные обязательства, в частности:

носить электронный браслет,

не покидать Киев без разрешения правоохранителей и суда,

сдать свой загранпаспорт и документы для выезда.

Реакция ВСП

Высший совет правосудия сообщил, что сейчас решает вопрос о временном отстранении судьи от правосудия.

"Отмечаем, что ВСП не наделен полномочиями самостоятельно инициировать вопрос об отстранении судьи от осуществления правосудия. Если соответствующее ходатайство поступит от компетентных органов, оно будет рассмотрено в предусмотренные законом сроки", - сообщили в совете.

Дело Князева

Напомним, что бывший глава Верховного Суда Князев стал самым высокопоставленным задержанным судьей в истории Украины. Его подозревают в получении взятки на сумму 2,7 млн долларов.

Князева отправили под стражу в мае 2023 года. И за это время его залог уменьшался в 7 раз. В последний раз – 30 января, когда суд постановил уменьшить размер залога с 20 млн гривен до 18,168 млн гривен.

Подробно о деле Князева можете читать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.