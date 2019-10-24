Экс-премьер Британии уверен, что страна вновь присоединится к ЕС после Brexit

Экс-премьер-министр Великобритании, консерватор Джон Мейджор считает Brexit колоссальной ошибкой и верит, что молодое поколение британцев в будущем вернет страну в Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

По его словам, молодые люди смогут преодолеть Brexit и сформировать новый альянс со странами Евросоюза в будущем, поскольку молодое поколение предпочитает сотрудничество, а не отделение.

"Молодые люди разочарованы, они в подавляющем большинстве хотели остаться в ЕС, в то время как многие из старшего поколения сделали другой выбор", - заявил Мейджор.

Мейджор, который участвует в кампании за референдум "Окончательное слово" по вопросу Brexit, был одним из тех, кто выиграл в суде дело о незаконном приостановлении премьером Борисом Джонсоном работы парламента.

"Я был критиком Brexit и остаюсь таковым. Я думаю, что это плохо для Великобритании, плохо для Евросоюза и плохо для Европы, и это колоссальная ошибка", - отметил он.

Напомним, по сообщению источника в британском правительстве, Великобритания покинет ЕС на условиях ранее достигнутой сделки между премьер-министром Борисом Джонсоном и представителями Европейского союза.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 октября ЕС не смог принять решение об отсрочке по Brexit. Причиной этому стало нежелание Франции предоставить отсрочку Великобритании до 31 января. Следующее заседание по Brexit пройдет в пятницу, 25 октября.