Екс-прем'єр Британії упевнений, що країна знову приєднається до ЄС після Brexit

Екс-прем'єр-міністр Великобританії, консерватор Джон Мейджор вважає Brexit колосальною помилкою і вірить, що молоде покоління британців в майбутньому поверне країну в Європейський союз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

За його словами, молоді люди зможуть подолати Brexit і сформувати новий альянс з країнами Євросоюзу в майбутньому, оскільки молоде покоління віддає перевагу співпрацю, а не відділення.

"Молоді люди розчаровані, вони в переважній більшості хотіли залишитися в ЄС, в той час як багато хто із старшого покоління зробили інший вибір", - заявив Мейджор.

Мейджор, який бере участь в кампанії за референдум "Остаточне слово" з питання Brexit, був одним з тих, хто виграв у суді справу про незаконне призупинення прем'єром Борисом Джонсоном роботи парламенту.

"Я був критиком Brexit і залишаюся таким. Я думаю, що це погано для Великобританії, погано для Євросоюзу і погано для Європи, і це величезна помилка", - зазначив він.

Нагадаємо, за повідомленням джерела в британському уряді, Великобританія покине ЄС на умовах раніше досягнутої угоди між прем'єр-міністром Борисом Джонсоном та представниками Європейського союзу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 жовтня ЄС не змогла прийняти рішення про відстрочку по Brexit. Причиною цього стало небажання Франції надати відстрочку Великобританії до 31 січня. Наступне засідання по Brexit пройде в п'ятницю, 25 жовтня.