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Британии придется отправить комиссара в Европу в случае отсрочки по Brexit

Новости » В мире    24.10.2019 - 16:44
Британии придется отправить комиссара в Европу в случае отсрочки по Brexit
Фото: Урсула фон дер Ляен (GettyImages)

В случае отсрочки по Brexit, с 1 ноября Великобритании необходимо назначить своего члена в Еврокомиссию

Великобритании придется предложить кандидатуру на пост комиссара в Еврокомиссии, если она не покинет Европейский союз 31 октября. Об этом сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

По словам главы Еврокомиссии, на данный момент ЕС необходимо решить вопрос с предоставлением Великобритании отсрочки по Brexit.

"Если после 1 ноября, хотя все еще есть шаги, которые можно сделать, чтобы этого не произошло, будет отсрочка и Великобритания все еще будет в ЕС, то, конечно, я буду просить Лондон отправить комиссара", - сказала фон дер Ляйен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по сообщению источника в британском правительстве, Великобритания покинет ЕС на условиях ранее достигнутой сделки между премьер-министром Борисом Джонсоном и представителями ЕС.

Также сообщалось, что в среду, 23 октября, ЕС не смог принять решение об отсрочке по Brexit. Причиной этому стало нежелание Франции предоставить отсрочку Великобритании до 31 января. Следующее заседание по Brexit пройдет в пятницу, 25 октября.

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