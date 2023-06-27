Екс-посадовця Одеської ОВА підозрюють у розкраданні коштів на будівництві селищних лікарень

Повідомляється, що СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на будівництво нових медзакладів в Одеській області.

Зловмисники привласнили майже 7,5 млн гривень державних коштів і зірвали зведення 6 амбулаторій у віддалених селищах регіону.

В спецслужбі зазначають, що до організації оборудки причетний чинник керівник апарату голови Одеської обласної військової адміністрації. Втім в Одеській ОВА заявили, що Денис Мусієнко був звільнений із посади керівника апарату 18 червня. Наразі він ніякого відношення до Одеської ОВА не має.

Фото: Денис Мусієнко (facebook com/denys.musiienko.official)

Зазначається, що він залучив столичну будівельну компанію, яка підконтрольна його приятелю - чинному раднику міського голови Вишневого у Київській області.

За даними слідства, у 2020 році за "сприяння" одеського чиновника саме це підприємство отримало перемогу у тендері на зведення медичних установ у південному регіоні.

Відповідно до укладеного договору підрядники мали побудувати 6 нових селищних амбулаторій в Одеській області. На реалізацію цього проєкту компанія отримала аванс з держбюджету 16,9 млн гривень.

За матеріалами справи, учасники оборудки розікрали майже половину з цієї суми, а об’єкти медзакладів залишили недобудованими навіть на 50%.

Для цього організатори схеми штучно завищували вартість та обсяг виконаних робіт та вносили недостовірні відомості у звітну документацію.

Щоб провести фінансові махінації, фігуранти залучили ще двох посадовців Одеської ОВА.

Повідомляється, що будівельно-технічна експертиза підтвердила факт незавершеного будівництва і вкрадених грошей. Експерти також зазначили, що фундамент цих об’єктів не відповідає встановленим вимогам і є аварійно-небезпечним.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено документи та інші речові докази протиправної діяльності.

Наразі екс-керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім очільникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою за попередньою змовою);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.