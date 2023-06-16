В Одесі затримали двох чоловіків, які для росіян знімали фейки про мобілізацію в ЗСУ

Двоє жителів Одеси на замовлення російських телеканалів знімали фейки про мобілізацію в Україні. Також замовні сюжети вони могли знімати про ситуацію навколо Києво-Печерської лаври.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на двох одеських псевдожурналістів, які робили постановочні відео на замовлення російських телеканалів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один з підозрюваних - колишній оператор Одеського державного телебачення, який після повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російським телеканалом "РЕН-ТВ".

Що робили затримані

На замовлення пропагандистів зловмисник погодився відзняти провокативне відео про перебіг мобілізації в Україні. За 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого на роль "військкома" місцевого центру комплектування.

Удвох вони відзняли відео, де "військком" розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації. Цей фейк вийшов в ефірі російського "РЕН-ТВ", звідки його підхопили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких і найбільші федеральні телеканали.

Слідство встановило, що, звільнившись з державного телебачення, чоловік працював в одеському осередку "Незалежного бюро журналістських розслідувань".

Після повномасштабного вторгнення РФ він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини у своїх соцмережах. Таким чином він потрапив у поле зору кремлівських пропагандистів та ввійшов з ними в контакт.

Обшуки та підозри

У ході обшуків, проведених у фігурантів, оперативники СБУ виявили та вилучили:

мобільні телефони, комп’ютери, обладнання для проведення професійної відеозйомки та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;

чорнові записи;

акторський реквізит: військову форму та засоби гримування.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності. Їм загрожує покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фейки про мобілізацію

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що в Україні не мобілізують жінок без їхньої згоди, теж саме стосується й жінок-медиків. Так вона відповіла на кремлівську пропаганду.

Також секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що мобілізація в Україні не припинялася на жодний день. При цьому вона проходить спокійно та виважено.