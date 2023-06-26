СБУ викрила агента РФ, який збирав дані про оборону Південноукраїнської АЕС

СБУ затримала ще одного інформатора РФ, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Це вже другий викритий агент російських спецслужб, що "полював" за цим стратегічним об’єктом у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба залучила до співпраці у травні цього року. У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Telegram-каналів.

Що робив агент РФ?

Зловмисник збирав та передавав ворогу інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. Зокрема, їх цікавили точні координати розміщення військових формувань, що забезпечують оборону АЕС та міста-супутника Южноукраїнськ.

Скільки отримував за свої "послуги"

Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів. Російські "куратори" платили гроші за виконання своїх завдань. За попередніми оцінками, фігурант отримав від ворога загалом майже 9 тис. грн за виконання попередніх завдань.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати координати і фотографії одного з військових об’єктів. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) Кримінального кодексу України. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід - тримання під вартою.