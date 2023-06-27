Экс-чиновника Одесской ОВА подозревают в хищении средств на строительстве поселковых больниц

Сообщается, что СБУ ликвидировала масштабную схему хищения бюджетных денег, выделенных на строительство новых медучреждений в Одесской области.

Злоумышленники присвоили почти 7,5 млн гривен государственных средств и сорвали строительство 6 амбулаторий в отдаленных поселках региона.

В спецслужбе отмечают, что к организации сделки имеет отношение руководитель аппарата главы Одесской областной военной администрации. Впрочем, в Одесской ОВА заявили, что Денис Мусиенко был уволен с должности руководителя аппарата 18 июня. На данный момент он никакого отношения к Одесской ОВА не имеет.

Фото: Денис Мусиенко (facebook com/denys.musiienko.official)

Отмечается, что он привлек столичную строительную компанию, которая подконтрольна его приятелю - действующему советнику городского головы Вишневого в Киевской области.

По данным следствия, в 2020 году при "содействии" одесского чиновника именно это предприятие одержало победу в тендере на строительство медицинских учреждений в южном регионе.

Согласно заключенному договору, подрядчики должны были построить 6 новых поселковых амбулаторий в Одесской области. На реализацию этого проекта компания получила аванс из госбюджета 16,9 млн гривен.

По материалам дела, участники сделки разворовали почти половину из этой суммы, а объекты медучреждений оставили недостроенными даже на 50%.

Для этого организаторы схемы искусственно завышали стоимость и объем выполненных работ и вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.

Чтобы провести финансовые махинации, фигуранты привлекли еще двух чиновников Одесской ОВА.

Сообщается, что строительно-техническая экспертиза подтвердила факт незавершенного строительства и украденных денег. Эксперты также отметили, что фундамент этих объектов не отвечает установленным требованиям и аварийно-опасен.

В ходе обысков по адресам фактического проживания фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время экс-руководителю аппарата главы Одесской ОВА, двум бывшим руководителям департаментов госучреждения, советнику мэра Вишневого, директору и еще одному должностному лицу строительной компании сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения организованной группой по предварительному сговору);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.