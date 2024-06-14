ua en ru
Пт, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Екс-перша ракетка світу отримала запрошення на Олімпійські ігри-2024

Париж, П'ятниця 14 червня 2024 18:56
UA EN RU
Екс-перша ракетка світу отримала запрошення на Олімпійські ігри-2024 Фото: Каролін Возняцкі вчетверте гратиме на Олімпійських іграх (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Данська тенісистка Каролін Возняцкі візьме участь в тенісному турніру Олімпіади в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X спортсменки.

33-річна тенісистка отримала вайлдкард від Міжнародної тенісної федерації (ITF). Прийдешні літні Ігри стануть для титулованої данки четвертими в кар'єрі.

Возняцкі дебютувала на Олімпіаді в 2008 році. Тоді вона вилетіла в другому раунді. Найбільшого ж успіху досягла на Іграх у Лондоні чотири роки по тому – чвертьфінал. Востаннє ж колишня лідерка рейтингу Жіночої тенісної асоціації брала участь в Олімпійських іграх у 2016-му.

Другою володаркою вайлдкард від ITF стала Наомі Осака. Японка цьогоріч повернулася на корт після народження дитини. Паризька Олімпіада для неї буде другою після Ігор на батьківщині в 2021 році. Там Осака зачохлила ракетку в третьому колі.

Тенісні змагання в столиці Франції триватимуть з 27 липня по 4 серпня. Кольори України на турнірі захищатимуть Марта Костюк, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська. на четверту путівку на Олімпійські ігри претендують Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді та Паралімпіаді. Гаслом збірної стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги"). Наразі участь в змаганнях забезпечили 105 українських спортсменів і 113 вітчизняних параатлетів.

Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах. Водночас МОК допустив окремих білоруських і російських спортсменів до змагань у статусі нейтральних.

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Суспільний мовник покаже не менше 200 годин прямого ефіру Ігор та не менше сотні годин наживо з Паралімпіади. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" і т. д.) та канал "Суспільне Спорт".

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Олімпіада 2024
NEWS
В Україні тривога за тривогою. З чим повʼязана активність РФ та до чого тут Старокостянтинів
В Україні тривога за тривогою. З чим повʼязана активність РФ та до чого тут Старокостянтинів
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку