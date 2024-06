Екс-перша ракетка світу отримала запрошення на Олімпійські ігри-2024

33-річна тенісистка отримала вайлдкард від Міжнародної тенісної федерації (ITF). Прийдешні літні Ігри стануть для титулованої данки четвертими в кар'єрі.

Возняцкі дебютувала на Олімпіаді в 2008 році. Тоді вона вилетіла в другому раунді. Найбільшого ж успіху досягла на Іграх у Лондоні чотири роки по тому – чвертьфінал. Востаннє ж колишня лідерка рейтингу Жіночої тенісної асоціації брала участь в Олімпійських іграх у 2016-му.

Другою володаркою вайлдкард від ITF стала Наомі Осака. Японка цьогоріч повернулася на корт після народження дитини. Паризька Олімпіада для неї буде другою після Ігор на батьківщині в 2021 році. Там Осака зачохлила ракетку в третьому колі.

Тенісні змагання в столиці Франції триватимуть з 27 липня по 4 серпня. Кольори України на турнірі захищатимуть Марта Костюк, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська. на четверту путівку на Олімпійські ігри претендують Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді та Паралімпіаді. Гаслом збірної стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги"). Наразі участь в змаганнях забезпечили 105 українських спортсменів і 113 вітчизняних параатлетів.

Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах. Водночас МОК допустив окремих білоруських і російських спортсменів до змагань у статусі нейтральних.

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Суспільний мовник покаже не менше 200 годин прямого ефіру Ігор та не менше сотні годин наживо з Паралімпіади. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" і т. д.) та канал "Суспільне Спорт".