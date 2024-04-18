США в лідерах, а Україна поза топ-15 світу: аналітики "роздали" нагороди Олімпіади-2024

Збірна Сполучених Штатів Америки стане переможцем медального заліку Олімпійських ігор у Парижі, а національна команда України з майже півтора десятком нагород завершить змагання на 18-й сходинці. Такі висновки аналітиків компанії Gracenote.

Визнані фахівці маркетингових досліджень з Nielsen Holdings оновили власний прогноз кількамісячної давності. Заснована на відкритих даних – результатах елітних усесвітніх і континентальних змагань з 2021 року – методика дозволила тамтешнім розумникам спрогнозувати кількість золотих, срібних і бронзових нагород країн-учасниць цьогорічної Олімпіади.

Головним фаворитом аналітиків Gracenote залишилася збірна США. На думку експертів, американські атлети завоюють 123 медалі різного ґатунку на Іграх-2024. Якщо так станеться насправді, то Штати ввосьме поспіль виграють медальний залік літніх Олімпіад. Кволо конкурувати зі США намагатиметься Китай, але тамтешня збірна поступиться і за кількістю "золота", і за загальним результатом. На третій сходинці повинне фінішувати Сполучене Королівство з меншою кількістю золотих нагород, ніж британські спортсмени вибороли в Токіо.

Фото: Віртуальна таблиця топ-10 збірних за здобутими медалями Олімпіади-2024 (nielsen.com)

Сполучені Штати

Прогноз на Париж-2024: 123 медалі; результат Токіо-2020: 113 нагород.

За 100 днів до Олімпіади Gracenote пророкують збірній США на 10 медалей більше, ніж на попередніх Іграх. Якщо американці підкорять цей рубіж, то покажуть найкращий результат із часів Лос-Анджелеса-1984. Тоді збірна Штатів не мала звичного рівня конкуренції через бойкот СРСР і кількох його сателітів. У віртуальній таблиці нагород збірна США візьме медалі 27-ми видах, тож національний рекорд (29 видів) встоїть. Легка атлетика та плавання залишаться ключами до загального успіху. Там американці здобудуть ледь не половину медалей.

Китай

Прогноз на Париж-2024: 89 медалей; результат Токіо-2020: 89 нагород.

Стабільність одна з привабливих рис для Піднебесної. Ось і оновлений прогноз несе китайським атлетам таку ж кількість медалей, як і в Токіо три роки тому. Стрибки у воду, стрільба, плавання, важка атлетика, настільний теніс, спортивна гімнастика та бадмінтон залишаються провідними напрямами для КНР. Загалом китайцям пророкують медалі в двох десятках видах програми. Модельована ж кількість "золота" – 35 нагород – дозволить конкурувати зі збірною США за лідерство в підсумковому медальному заліку.

Сполучене Королівство

Прогноз на Париж-2024: 66 медалей; результат Токіо-2020: 64 нагороди.

Віртуальна таблиця від Gracenote відправила британців на почесне третє місце за кількістю медалей. Більше того, королівська збірна зможе вчветверте поспіль завоювати понад 60 нагород на літніх Іграх. Британський успіх у трьох попередніх випадках був забезпечений призерами мінімум у двох десятках видів спорту. Аналітики підрахували, що в 2024 році ця тенденція збережеться. Цікавий факт полягає в тому, що до Олімпіади в Лондоні (2012) подібний розсип медалей британці збирали ще до Першої світової.

Франція

Прогноз на Париж-2024: 55 медалей; результат Токіо-2020: 33 нагороди.

Господарі змагань вартують окремої згадки. Французька збірна, на думку прогнозистів, істотно збільшить загальну кількість медалей. Зокрема, золотих в активі Франції буде втричі більше, ніж у Токіо-2021! Якщо досі в цьому столітті місцеві атлети брали нагороди в 15-20-ти видах програми, то вдома французькі спортсмени мають вибороти медалі аж у 25-ти. Франції пророкують найкращі Ігри з 1900 року та оновлення національного рекорду.

Фото: Віртуальна таблиця топ-30 збірних за здобутими медалями Олімпіади-2024 (nielsen.com)

Україна

Прогноз на Париж-2024: 13 медалей; результат Токіо-2020: 19 нагород.

Більш-менш на своєму рівні в Парижі повинна виступити збірна України. Українці, ймовірно, втратять шість медалей у порівнянні з токійської Олімпіади. Та в умовах повномасштабної війни за незалежність і 13 нагород стануть чудовим результатом. Тим більше, кількість "золота" повинна зрости з одного аж до трьох. Також вітчизняні атлети повинні покласти в спільну скарбничку 2 срібні та 8 бронзових медалей.

Спортивні стихії українців будуть звичними. Передусім успіхів слід чекати в бойових мистецтвах, греблі, стрільбі, плаванні, фехтуванні та, звісно, легкій атлетиці. Наприклад, Ярослава Магучіх вийшла на рівень очікувань золотої нагороди в стрибках у висоту. Розширять аудиторію шанувальники футболу та тенісу. Квитки в Париж забронювали перша в історії олімпійська футбольна команда та перша ракетка України Еліна Світоліна.