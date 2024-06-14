Экс-первая ракетка мира получила приглашение на Олимпийские игры-2024
Датская теннисистка Каролин Возняцки примет участие в теннисном турнире Олимпиады в Париже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный X спортсменки.
33-летняя теннисистка получила уайлд-кард от Международной теннисной федерации (ITF). Грядущие летние Игры станут для титулованной датчанки четвертыми в карьере.
Возняцки дебютировала на Олимпиаде в 2008 году. Тогда она вылетела во втором раунде. Наибольшего же успеха добилась на Играх в Лондоне четыре года спустя – четвертьфинал. В последний раз бывшая лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации принимала участие в Олимпийских играх в 2016-м.
Второй обладательницей уайлд-кард от ITF стала Наоми Осака. Японка в этом году вернулась на корт после рождения ребенка. Парижская Олимпиада для нее будет второй после Игр на родине в 2021 году. Там Осака зачехлила ракетку в третьем круге.
Теннисные соревнования в столице Франции продлятся с 27 июля по 4 августа. Цвета Украины на турнире будут защищать Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская. На четвертую путевку на Олимпийские игры претендуют Ангелина Калинина и Леся Цуренко.
Что известно об Олимпийских играх-2024
Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.
Украина официально подтвердила участие в Олимпиаде и Паралимпиаде. Лозунгом сборной стала фраза The Will to Win ("Воля к победе"). В данный момент частие в соревнованиях обеспечили 105 украинских спортсменов и 113 отечественных параатлетов.
Россия и Беларусь не будут выступать в командных турнирах. В то же время, МОК допустил отдельных белорусских и российских спортсменов к соревнованиям в статусе нейтральных.
В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Общественный вещатель покажет не менее 200 часов прямого эфира Игр и не менее сотни часов вживую из Паралимпиады.Турниры будут транслировать региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".
К слову, ранее обнародовали прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.
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