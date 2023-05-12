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Зеленський затвердив санкції проти екснардепа Деркача

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Київ, П'ятниця 12 травня 2023 22:03
Зеленський затвердив санкції проти екснардепа Деркача Фото: Андрій Деркач, колишній нардеп (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський затвердив нові санкції проти 37 осіб. До списку потрапив колишній народний депутат Андрій Деркач, якого звинувачують у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №279/2023.

Згідно з документом, санкції проти Деркача запроваджують на десять років. Зокрема, вони передбачають блокування активів та обмеження торгових операцій.

Варто зауважити, що 27 жовтня 2022 року Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував тоді ще парламентаря Андрія Деркача. Його підозрюють у тому, що він за період з 2019 по 2022 рік отримав понад півмільйона доларів від росіян за підривну діяльність проти України.

При цьому ще у вересні 2022 року Деркача оголошували у розшук. Санкції проти нього Україна вже вводила ще у 2021 році.

Нагадаємо, 13 січня 2023 року Верховна рада підтримала ініціативу позбавити Деркача депутатського мандата.

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Андрій Деркач Володимир Зеленський РНБО
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